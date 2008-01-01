Новости Общество | 9 апреля 2019 | 11:37

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В 30 километрах от Даугавпилса построят могильник радиоактивных отходов, которые остались после закрытия Игналинской атомной электростанции в Литве. Станция перестала производить электричество в 2009 году. Всё это время её разбирали и продолжают это делать сейчас. Осталось определиться, что будет с отходами АЭС, сообщает передача «Домская площадь» Латвийского радио-4.

Жители Даугавпилса беспокоятся, что могильник радиоактивных отходов на Игналинской АЭС может повлиять на их здоровье:

— Отрицательно отношусь. Пусть подальше, а то недалеко от нас. Расстояние небольшое, и всё сказывается на здоровье. Мы хотим быть здоровыми.

— Если её сносить, то всё равно могильник нужен. Без могильника нельзя же. Информации полной нет, поэтому ничего не можем сказать. Если бы они сделали со всеми необходимыми нормами. Ведь где-то же они есть. А что хорошего это нам даст? Ничего не даст.

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш считает, что захоронение радиоактивных отходов рядом с латвийской границей «демонстрация недружелюбного отношения к Латвии, со стороны соседей». Расстояние от Даугавпилса до Игналинской АЭС, где построят могильник, около 30 километров. В Министерство иностранных дел и Министерство по делам регионального развития отослали письма с просьбой защитить национальные интересы Латвии. «Как им это удастся, мы увидим в ближайшее время, но в первую очередь данный вопрос необходимо решать на межправительственном уровне. На данный момент никаких ответов ещё не получено».

О планах строить могильник в городской думе Даугавпилса узнали из СМИ. Элксниньш добавил, что Литва является независимым государством и делает то, что в их интересах. Самоуправление ничего не может сделать в ответ. «У литовцев достаточно агрессивная позиция по всем аспектам. Вопрос к нашему правительству, которое реализует коммуникацию с ними. Или они делают это эффективно и защищают национальные интересы, или нет. Этот проект делают за счёт европейских средств, а значит он согласован в ЕС. Что тогда делают наши представители в Евросоюзе? У нас целый вице-президент в Еврокомиссии».

От Даугавпилса до Висагинаса расстояние 50 километров. Сейчас в Висагинасе живёт меньше 19 000 человек. Станция от города находится в восьми километрах. Жители Висагинаса не испытывают радости от того, что рядом будут храниться радиоактивные отходы. Кто-то беспокоится, кто-то об этом не задумывается:

— Зачем из города могильник делать? Детей столько растёт. Нам он не нужен, но нас никто не спрашивает. Мы отрицательно к этому относимся. Не думаю, что кто-то здесь был бы этому рад и счастлив».

— Даже ничего не могу сказать — это не мои проблемы. Где они хотят, пусть там и хоронят. Что мне тут осталось жить. Дети все уедут, а там как будет, так будет».

— А куда отходы девать? Делать надо. Они же никому не нужны, поэтому со всей Европы повезут сюда. Конечно, отрицательно к этому отношусь, но что делать.

Житель Висагинаса Сергей с 1982 года работал на Игналинской АЭС и относится к проекту спокойно. «Это неизбежно будет сделано. Тем более могильник и перерабатывающая станция существовали внутри на промзоне. От этого никуда не уйдёшь и не денешься. Это всё по мелочи, а сейчас, когда реактор и КМПЦ разбирать, где высокая активность, это будет и сложнее и труднее. Тот, кто работает или работал на данном производстве, прекрасно понимает».

В середине марта этого года на Игналинской АЭС объявили конкурс на строительство могильника радиоактивных отходов. Руководитель проекта Виктор Огнерубов объяснил, что будут закапывать короткоживущие отходы низкой и средней активности. Работать могильник начнёт с 2023 или 2024 года. Отходы в него будут складывать до 2038 года.

«В основном это металлические отходы и упорядоченные зацементированные жидкие радиоактивные отходы, которые образуются в процессе эксплуатации АЭС. Они будут зацементированы в цементную матрицу, помещены в 200-литровые бочки, затем ещё раз помещены в дополнительные контейнеры, где их ещё раз забетонируют. Таким образом, формируется финальная упаковка, которая помещается в железобетонные отсеки и ещё раз бетонируются».

Сверху будет насыпан двухметровый слой глины, а затем ещё три метра земли, песка и камня. В могильнике будут хранить отходы, полученные во время работы станции, которую сейчас разбирают. Могильник рассчитан на объём 100 000 кубических метров, но, по мнению Огнерубова, их будет гораздо меньше. «Суммарный объём с контейнерами составит около 50-70 тысяч кубических метров, но это с контейнерами. Если говорить о твёрдых радиоактивных отходах, то это примерно 5-10 тысяч кубических метров, а жидких радиоактивных отходов — 4-5 тысяч».

Доктор геологических наук Даугавпилсского университета Юрис Сомс считает, что страхи людей основаны на эмоциях, а не на реальных угрозах, поскольку все работы проводятся под надзором международного агентства по атомной энергетике. «Как мы понимаем, там очень чёткие установки, что там должно быть сделано, какой проект, какая толщина стен. Кроме того, там будут хоронить временные отходы — не долго живущие радионуклиды. Это не отработанное радиоактивное топливо».

Игналинская АЭС прекратила работать в 2009 году. С этого времени станцию разбирают. Деньги на строительство могильника даёт Евросоюз. Первый этап строительства будет стоить около 50 миллионов евро.

LSM