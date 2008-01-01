Вторник, 9 апреля: возвращается холод

Новости Латвия | 9 апреля 2019 | 11:31

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Сегодня в Латвии будет пасмурно, прогнозируют метеорологи. И теплом погода не порадует.

Днем температура воздуха составит всего от +2 до +6 градусов. Ветер ожидается западный, северо-западный ветер, порывами до 16 метров в секунду. Местами пройдет снег и снег с дождем.

В Риге днем тоже пасмурно, воздух прогреется всего до +4 градусов. Ветер слабый, западного направления, к вечеру усилится до 5-11 метров в секунду. Осадков не ожидается.

LSM