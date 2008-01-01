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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
9 апреля
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Сегодня, к сожалению, ваши прекрасные идеи, сколь бы верными и своевременными они не были, большого толку не принесут. Их лучше не озвучивать по крайней мере до завтра, чтобы не пришлось потом повторяться.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 9 апреля 2019 | 11:31
Вторник, 9 апреля: возвращается холод
Сегодня в Латвии будет пасмурно, прогнозируют метеорологи. И теплом погода не порадует.
Днем температура воздуха составит всего от +2 до +6 градусов. Ветер ожидается западный, северо-западный ветер, порывами до 16 метров в секунду. Местами пройдет снег и снег с дождем.
В Риге днем тоже пасмурно, воздух прогреется всего до +4 градусов. Ветер слабый, западного направления, к вечеру усилится до 5-11 метров в секунду. Осадков не ожидается.
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