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9 апреля

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Сегодня, к сожалению, ваши прекрасные идеи, сколь бы верными и своевременными они не были, большого толку не принесут. Их лучше не озвучивать по крайней мере до завтра, чтобы не пришлось потом повторяться.

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Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 9 апреля 2019 | 11:31

Вторник, 9 апреля: возвращается холод

lsm

Сегодня в Латвии будет пасмурно, прогнозируют метеорологи. И теплом погода не порадует.

Днем температура воздуха составит всего от +2 до +6 градусов. Ветер ожидается западный, северо-западный ветер, порывами до 16 метров в секунду. Местами пройдет снег и снег с дождем.

В Риге днем тоже пасмурно, воздух прогреется всего до +4 градусов. Ветер слабый, западного направления, к вечеру усилится до 5-11 метров в секунду. Осадков не ожидается.

LSM

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