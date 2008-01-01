Мэр Зилупе Агафонов накопил 187 000 евро наличными

Новости Политика | 8 апреля 2019 | 22:12

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Согласно поданной в Службу госдоходов (VID) декларации должностного лица за 2018 год, председатель думы Зилупского края (Латгальская партия) Олег Агафонов является обладателем накоплений наличными в размере 187 000 евро. При этом единственными доходами Агафонова за год были зарплата от самоуправления (21 219 евро) и пенсия (4296 евро).

В 2018 году Агафонову также принадлежали 14 частей капитала в ООО Midis (644 евро), однако прибыль политику они не принесли, а в этом году Агафонов от них избавился.

Между тем Агафонов постепенно продолжает увеличивать накопления в наличных и уменьшать накопления в безналичном виде (в 2017 году — 28 188 евро, а в 2018 году — лишь 2703 евро).

Мэру Зилупе принадлежит автомашина Mercedes Benz 2015 года выпуска, в пользовании находится квартира в Зилупе.

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