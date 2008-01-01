В Латвии официально закончилась эпидемия гриппа

Новости Латвия | 8 апреля 2019 | 22:09

Пресс-фото Пресс-фото

Интенсивность гриппа за последние две недели ни в одном из участвующих в мониторинге городов не превысила эпидемического порога — 100 случаев на 100 000 населения, поэтому эпидемию гриппа в Латвии можно считать закончившейся? сообщает ЛЕТА.

Эпидемия гриппа в Латвии была объявлена 15 января и завершится завтра, 9 апреля.

Данные мониторинга показывают, что на прошлой неделе интенсивность вируса по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 37%, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний.

В этом сезоне в Латвии в основном циркулировали вирусы гриппа типа А.

Delfi