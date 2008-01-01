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Вы знаете, чего стоите - так потребуйте часть наличными. Сегодня, как не странно, может быть удовлетворена даже столь дерзкая просьба.
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Новости Латвия | 8 апреля 2019 | 22:09
В Латвии официально закончилась эпидемия гриппа
Интенсивность гриппа за последние две недели ни в одном из участвующих в мониторинге городов не превысила эпидемического порога — 100 случаев на 100 000 населения, поэтому эпидемию гриппа в Латвии можно считать закончившейся? сообщает ЛЕТА.
Эпидемия гриппа в Латвии была объявлена 15 января и завершится завтра, 9 апреля.
Данные мониторинга показывают, что на прошлой неделе интенсивность вируса по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 37%, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний.
В этом сезоне в Латвии в основном циркулировали вирусы гриппа типа А.
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