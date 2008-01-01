В Даугавпилсе официально открылись Дни искусств-2019

Новости Культура | 8 апреля 2019 | 21:40

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Официальное открытие было камерным и непафосным. В Центре керамического искусства начала работу выставка «Текстиль и дерево» из фондов художественной школы Saules.

— Текстиль и дерево очень важные для Латвии материалы, это наши ценности, — сказала Rus.Lsm.lv директор школы Saules Ингуна Кокина. — И мы постарались в этой экспозиции показать всё, на что способны данные материалы. Тут и большие гобелены, очень модные десять лет назад, и одежда, выполненная в технике фильцевания, это сейчас модно, и деревянная посуда. Все эти предметы способны украсить интерьер и гардероб. Мне очень приятно, что авторы многих работ уже стали востребованными художниками.

Выставка предложила богатую цветовую палитру, подкрепленную музыкальной программой. Латышские мелодии прозвучали в исполнении ансамбля под руководством барда и композитора Бригиты Маделане, вокальной студии Wonderland, которую возглавляет музыкант и педагог Alisa May (Алиса Цыбуревкина), и победителя конкурса «Повелитель голоса» Егора Коробкова.

Дни искусств-2019 продлятся до 14 мая. Впереди еще много разноплановых мероприятий, преимущественно выставок — от экспозиций известных западных авангардистов Джиллиан Эйрс и Бориса Лурье до выставки, посвященной 30-летию кружка макраме в детско-юношеском центре «Яуниба».

Выставка «Текстиль и дерево» открыта до 14 мая.

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