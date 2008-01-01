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Новости Культура | 8 апреля 2019 | 21:40

Выставка ассоциации художников Даугавпилсского региона “Прикосновение”

Каждый год выставка Ассоциация художников Даугавпилсского региона проходит в выставочном зале Даугавпилсского Краеведческого и художественного музея.

Это профессиональная творческая организация, объединяющая профессиональных художников различных поколений, школ и направлений: живописцев, графиков, скульпторов, мастеров текстиля, керамиков, сценографов, дизайнеров и др.

Ассоциация художников Даугавпилсского региона существует с 1998 года. Цель огранизации – способствовать развитию творчества художников, защищать творческую свободу художников, моральные, экономические, социальные права и профессиональные интересы.

За годы работы объединение художников организовало множество выставок в городах Латвии; члены Ассоциации активно участвуют также в зарубежных выставках в России, Франции, Дании, Норвегии, Испании, Узбекистане, Литве, Эстонии, Беларуси, Австрии, Польше, Швеции, Италии, Грузии, Португалии, Великобритании, Чехии, Румынии, Израиле, Мароко, Индии и в других странах.

Время и условия, при которых образовалась ассоциация, отличаются от творческих периодов предыдущей группы художников Даугавпилса тем, что ассоциация образовалась в независимой Латвии и здесь трудится поколение, которое родилось в Даугавпилсе или считают этот город своим домом. Чувства любви и патриотизма для них - это сильный мотиватор, который позволяет преодолевать разные трудности.

С 1998 до 2019 года Ассоциацией были организованы разные художественные мероприятия, которые обогащали и положительно влияли на культуру нашего города.

Daugavpils
  

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