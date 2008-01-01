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Источник: ignio.com
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Новости Культура | 8 апреля 2019 | 21:09
Центру Ротко 6 лет
В пятницу 26 апреля художественной лекцией, демонстрацией фильма, дискуссией и открытием нового сезона выставок Даугавпилсский арт - центр имени Марка Ротко отметит 6 годовщину.
Спокойствие и напряжение, напряжение и спокойствие пронизывают круги времени -вчерашний, сегодняшний и завтрашний день. Это ключевые слова вместе или отдельно, которые бередят умы художников и общество, проводя параллели с собой и известными себе. Насыщенная напряженностью выставка американского художника Бориса Лурье (Boris Lurie), основателя направления искусства No! Art, «Художник и свидетель» прямо и иносказательно понимание покоя и напряжения позывает на уже традиционной выставке художников Латгальского региона Не меньше напряжения и спокойствия поддерживают и собирают две венгерские художницы-керамистки Марта Радича (Maurta Radics) с проектом «Королевство» и Жофия Каршай (Zsofia Karsai) на выставке «Шаг за шагом». Иногда, когда мы уверяем себя, что нам нравится, как это в своем заявлении о выставке говорит Майя Берзиня, и в самом деле понравилось, уверенность в себе не представляется возможной без прочувствованного, пережитого и нажитого художником! Пережитое и отточенное в 40-летней традиции мастерской Фины в Дании умение, где покой переплетается с напряжением и создает постоянное движение.
Это сочетание шести разных чувств и настроений напряжения и покоя в шести разных, но где-то очень похожих выставочных проектах, в ознаменование 6 годовщины Даугавпилсского арт- центра имени Марка Ротко и объявления его «Искусством в движении».
26 апреля с 11:00 до 19:00, в честь дня рождения Даугавпилсского арт- центра имени Марка Ротко, каждый может, подарив альбом для рисования, посетить экспозиции Центра Ротко бесплатно. Для остальных посетителей вход по акционным ценам: переменные выставки (Sektors B, C, D) за 1.50 EUR, постоянная экспозиция «Марк Ротко». Жизнь и искусство» (Sektors A) за 3.00 EUR. Посещение всего центра Ротко за 4.50 EUR. Вход на мероприятия бесплатный.
Сезонные выставки посетителям доступны до 23 июня 2019 года.
Программа:
11.00 лекция доктора Экхардта Гилена «Истина или мистификация». Конфронтация Бориса Лурье с Марком Ротко.
12:00 демонстрация фильма Руди Бергмана «Искусство Бориса Лурье» и встреча с режиссером фильма;
14.00 беседа с художниками – пресс-конференция;
16.00 открытие нового выставочного сезона.
Проект поддерживают: Даугавпилсскую городскую думу, Государственный фонд капитала культуры, Caparol, SIA Valmiermuiža, Devona.
Подробнее:
https://www.rothkocenter.com/ru/ekspozicii
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