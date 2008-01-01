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Новости Общество | 8 апреля 2019 | 20:57
Даугавпилчан призывают быть осторожными в сезон пожаров старника
В ближайшие недели должна сохраниться по-весеннему теплая и солнечная погода. Для горожан это означает поездки на природу, а для пожарных-спасателей – работу в усиленном режиме в борьбе с поджогами старника и их трагическими последствиями. Согласно статистике ГПСС, наибольшее число пожаров регистрируется именно в солнечные выходные дни. Самая плачевная ситуация традиционно наблюдается именно в Латгалии - в Даугавпилсском крае и в черте города.
По наблюдениям пожарных, в большинстве случаев сухая трава загорается в результате безответственности людей.
В этом году первый случай поджога старника в Даугавпилсе зарегистрирован 21 февраля. За полтора месяца в Даугавпилсе потушено уже более 160 таких пожаров, которые с каждым днем становятся все масштабнее. В минувшую неделю в Нидеркунах выгорело 60 гектаров, после чего всего за один день в окрестностях города пожар уничтожил 150 гектаров.
Специалисты отмечают, что при горении травы наносится существенный ущерб природе и биологическому разнообразию. Такие пожары особенно опасны, так как в любой момент, особенно в ветреную погоду, огонь может стать неконтролируемым, и испепелить не только прошлогоднюю траву, но и дома, а иногда и унести человеческую жизнь.
Жителей призывают аккуратно обращаться с огнем, чтобы из-за небрежно брошенного окурка или разведенного костра не разгорелся разрушительный пожар. А злостным поджигателям, которые таким образом просто развлекаются, стоит помнить о значительных суммах, с которым придется расстаться, оплачивая штраф. Административная ответственность предусмотрена и за то, что территория не приводится в порядок, из-за чего на ней образуется высокий старник.
ГПСС напоминает: в случае, если вы стали свидетелем пожара, и понимаете, что собственными силами затушить горящую траву не удастся, незамедлительно звоните по номеру 112!
Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
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