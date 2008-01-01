Во второй половине недели — ночные заморозки

Новости Латвия | 8 апреля 2019 | 11:23

Пресс-фото Пресс-фото

На этой неделе в Латвии будет прохладно, ближе к выходным в некоторых районах температура местами опустится до -5 градусов, свидетельствуют прогнозы.

В течение всей рабочей недели температура воздуха днем будет составлять +2... +8 градусов, чаще облачно, однако будет выглядывать солнце. Осадков будет мало, в основном во вторник и в среду ожидаются кратковременный снег и дождь. Во многих регионах может образоваться небольшой снежный покров. Нынешние прогнозы свидетельствуют, что это, вероятнее всего, произойдет в среду и в четверг в Видземе.

Ночами будет холоднее — в ночь на вторник и среду будет около нуля, но с четверга по субботу по утрам будет холодно, температура опустится до 0... -5 градусов.

Всю рабочую неделю будет в основном дуть северо-западный ветер, особенно порывистый после обеда — до 10-15 м/с.

Во второй половине недели подует северо-восточный, восточный ветер, днем постепенно будет теплеть, температура воздуха достигнет +5... +10 градусов.

LSM