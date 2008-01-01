Понедельник, 8 апреля: тепло отступает, приходят дожди

Новости Латвия | 8 апреля 2019 | 11:21

Пресс-фото Пресс-фото

В понедельник в Латвии усилится облачность, местами пройдут дожди, на большей части территории страны станет прохладнее, прогнозируют синоптики.

Дождь в основном будет кратковременным.

Будет дуть слабый ветер переменного направления, порывы которого во второй половине дня на Курземском побережье могут усилиться до 16 метров в секунду.

Максимальная температура днем составит от +4 градусов местами на побережье до +15 градусов в Латгале.

В Риге в понедельник будет облачно, без существенных осадков. Днем температура не превысит +9 градусов.

LSM