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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
8 апреля
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Сегодня у окружающих, да и у вас лично, может создаться впечатление, что вы - единственный человек, понимающий, что происходит. По-видимому, так оно и будет.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 8 апреля 2019 | 11:21
Понедельник, 8 апреля: тепло отступает, приходят дожди
В понедельник в Латвии усилится облачность, местами пройдут дожди, на большей части территории страны станет прохладнее, прогнозируют синоптики.
Дождь в основном будет кратковременным.
Будет дуть слабый ветер переменного направления, порывы которого во второй половине дня на Курземском побережье могут усилиться до 16 метров в секунду.
Максимальная температура днем составит от +4 градусов местами на побережье до +15 градусов в Латгале.
В Риге в понедельник будет облачно, без существенных осадков. Днем температура не превысит +9 градусов.
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