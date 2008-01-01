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Новости Происшествия | 6 апреля 2019 | 17:19

Преступники прятали контрабанду под углем, удобрениями и в двойном полу авто

VID

По информации пресс-центра Службы госдоходов (VID), на этой неделе было предотвращено несколько попыток провоза на территорию Латвии контрабандных сигарет. Всего таможенники изъяли 199 320 сигарет, ввезенных нелегальным путем.

Как отмечают в VID, 4 апреля, на пункте железнодорожного пропуска Индра, при проверке прибывших из Беларуси вагонов сотрудники таможни нашли под грузом угля 60 000 сигарет "Премьер" и NZ Gold.

Днем ранее на КПП в Зилупе в ходе сканирования прибывшего из России товарного состава под минеральными удобрениями было найдено 55 200 сигарет NZ Gold. Еще 37 400 сигарет "Минск" нашли в тот же день снова на станции Индра под грузом угля, прибывшего поездом из Беларуси.

Кроме того, 2 апреля, на КПП Терехово при проверке легкового автомобиля Hyndai, въехавшего с территории России, таможенники нашли тайник, в котором контрабандист пытался провезти 46 720 сигарет "Минск". По всем эпизодам начаты административные процессы.

Delfi

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