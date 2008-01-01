На запущенной территории под Даугавпилсом построят производственный цех

Новости Экономика | 6 апреля 2019 | 17:07

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Два миллиона евро потратит Даугавпилсская краевая дума, чтобы отремонтировать дорогу в Вишской волости и построить ангары для производства в Свентской волости. Это второй европейский проект, когда край приводит в порядок заброшенные, деградировавшие территории, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

В августе прошлого года в посёлке Рандене Даугавпилсского края в отремонтированном здании бывшей школы заработала швейная фабрика компании Lattex-D. Член правления компании Елена Флейшере рассказала, что дума объявила аукцион об аренде помещений, и они решили участвовать.

«Мы искали помещения, чтобы переехать. В поисках помещения обратились в краевую думу. Они рассказали, что у них планируется такой проект. Мы получили помещение в таком виде, какое нас вполне устроило. Конечно, мы согласовывали с проектировщиками. Давали свои рекомендации, прекрасно понимая, что это не делается 100% под нас».

В Рандене край реализовал свой первый проект, чтобы привести заброшенные территории в порядок. Сейчас на фабрике работает 20 человек. Фабрика кроме оплаты аренды должна выполнить ещё несколько условий. По мнению ещё одного члена правления Lattex-D Ольги Муревич, они способны выполнить эти условия.

«Одно из условий – создание рабочих мест. Необходимо вложить 30 000. На сегодняшний день вложено 22 000 в оборудование. У нас ещё есть два года до окончания этого проекта. В течение пяти лет необходимо вложить 30 000 своих денег и 30 человек устроить на работу. Все люди, кто устроен — из края. Все новые».

У компании ещё работает цех в Даугавпилсе. Всего в фирме работает около 100 человек. Lattex-D занимается пошивом одежды, принимая зарубежные заказы.

Сейчас Даугавпилсская краевая дума работает над новым проектом. В посёлке Свенте построят ангары для производства продуктов питания, рассказывает руководитель думского отдела развития Вита Рутиня.

«Мы планируем привести в порядок две деградировавшие территории. Одна в Свентской волости, а другая в Вишской волости в посёлке Виганты. С 14 марта было выдано разрешение на строительство в Свенте, и работы там начались».

Место стройки находится в двух километрах от центра посёлка Свенте. Рядом — лесопилка и поля, на которых крестьяне в основном выращивают зерно. Председатель правления Свентской волости Бригита Василевская рассказала, что пока жители не интересуются, что строится рядом.

«Когда будет видно, что начались строительные работы, тогда, думаю, люди начнут интересоваться, что там происходит. Наверняка будут новые рабочие места, которые смогут получить наши люди. Наша волость от этого только выиграет».

Раньше на месте строительства был гараж совхоза и цех. Сейчас планируют сделать два ангара для производства продуктов питания, продолжает Рутиня.

«После завершения строительства, как и в предыдущем проекте в Рандене, будет объявлен аукцион на аренду этих помещений. Будем искать предпринимателей, которые бы сюда пришли и занялись развитием этой территории. Предприниматели уже выразили интерес. Будем ждать, чем закончится публичный аукцион».

В Вишской волости построят новую дорогу, чтобы сделать удобный подъезд к зданиям, где уже работают предприниматели. Стоимость проекта больше двух миллионов евро. Полтора миллиона евро край получит из еврофондов, часть погасит государство. Больше 400 тысяч евро надо будет вложить самоуправлению.

LSM