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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
6 апреля
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Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 6 апреля 2019 | 17:02
На следующей неделе в Латвии вновь возможен снег
В субботу в Латвии сохранится сухая и солнечная погода, с воскресенья увеличится облачность и местами пройдет дождь, со вторника ожидается также похолодание, прогнозируют Global Forecast System и Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
До понедельника максимальная температура воздуха еще будет составлять +11..+16 градусов, прохладнее будет местами на морском побережье. До воскресенья будет преобладать слабый до умеренного восточный, юго-восточный ветер, затем он сменит направление на северное.
На следующей неделе возможен не только дождь, но и снег, сильные осадки ожидаются местами в первой половине недели.
В самые прохладные дни на следующей неделе температура воздуха опустится ниже +10 градусов, местами - ниже +5 градусов, а в самые холодные ночи по всей стране ожидаются заморозки.
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