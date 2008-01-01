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Новости Латвия | 6 апреля 2019 | 17:02

На следующей неделе в Латвии вновь возможен снег

Пресс-фото

В субботу в Латвии сохранится сухая и солнечная погода, с воскресенья увеличится облачность и местами пройдет дождь, со вторника ожидается также похолодание, прогнозируют Global Forecast System и Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

До понедельника максимальная температура воздуха еще будет составлять +11..+16 градусов, прохладнее будет местами на морском побережье. До воскресенья будет преобладать слабый до умеренного восточный, юго-восточный ветер, затем он сменит направление на северное.

На следующей неделе возможен не только дождь, но и снег, сильные осадки ожидаются местами в первой половине недели.

В самые прохладные дни на следующей неделе температура воздуха опустится ниже +10 градусов, местами - ниже +5 градусов, а в самые холодные ночи по всей стране ожидаются заморозки.

LSM

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