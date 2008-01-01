Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
5 апреля
Именины:
Айвия, Видага, Вия / Василий, Лидия
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Не занимайтесь высказыванием предположений, это только заставит вас выглядеть глупо и не более. Сегодня вам стоит говорить лишь о том, что вы знаете наверняка.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 1 .. 3 C
- Утро
- 4 .. 6 C
- День
- 10 .. 12 C
- Вечер
- 4 .. 6 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1219 ()
|GBP
|0.8542 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|73.3377 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными"
В последние годы змеи все чаще встречают не только в лесу, но и в деревне, и в парках, и даже во дво ... {3}
2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
3. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
4. Зато нас по головке погладят! {242}
5. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов {1}
7. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
8. В Даугавпилсе реализуют ряд проектов по сохранению культурного наследия
9. В Прейльском крае в огне погибли два человека
10. Автобусы и трамваи {175}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 5 апреля 2019 | 17:55
В Даугавпилсе проходит акция по сбору зеленой массы
В течение двух недель, с 3 по 17 апреля, в Даугавпилсе в очередной раз проходит акция по сбору зеленой массы. Управление коммунального хозяйства проводит ее дважды в год, весной и осенью, чтобы у жителей частного сектора была возможность избавиться от травы, листьев и веток после уборки прилегающей территории.
В 10 местах в разных микрорайонах города установлены маркированные контейнеры разной емкости. Организаторы акции призывают соблюдать указанные инструкции, не переполнять контейнеры, содержимое которых будет регулярно вывозиться, а также не выбрасывать туда ничего, кроме растительного мусора.
Многие даугавпилчане уже успели оценить и, проводя весеннюю уборку, с радостью используют возможность быстро, эффективно и абсолютно бесплатно избавиться от зеленой массы.
В случаях, если вокруг контейнеров будут образовываться стихийные свалки, или в них будут выбрасывать бытовые или строительные отходы, самоуправление будет устанавливать мобильные камеры видеонаблюдения, при помощи которых легко вычисляются нарушители. Им грозит штраф от 70 до 2 000 евро.
Коммунальные службы призывают горожан ответственно относиться к окружающей среде, и, вместо ее засорения, воспользоваться возможностью бесплатно утилизировать различные отсортированные отходы. Сделать это можно в специально отведенных местах, количество которых в городе в ближайшее время вновь увеличится.
Более подробная информация об акции по сбору зеленой массы и местах размещения контейнеров доступна на домашней странице самоуправления www.daugavpils.lv.
Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
Добавить комментарий