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Новости Общество | 5 апреля 2019 | 17:55

В Даугавпилсе проходит акция по сбору зеленой массы

В течение двух недель, с 3 по 17 апреля, в Даугавпилсе в очередной раз проходит акция по сбору зеленой массы. Управление коммунального хозяйства проводит ее дважды в год, весной и осенью, чтобы у жителей частного сектора была возможность избавиться от травы, листьев и веток после уборки прилегающей территории.

В 10 местах в разных микрорайонах города установлены маркированные контейнеры разной емкости. Организаторы акции призывают соблюдать указанные инструкции, не переполнять контейнеры, содержимое которых будет регулярно вывозиться, а также не выбрасывать туда ничего, кроме растительного мусора.

Многие даугавпилчане уже успели оценить и, проводя весеннюю уборку, с радостью используют возможность быстро, эффективно и абсолютно бесплатно избавиться от зеленой массы.

В случаях, если вокруг контейнеров будут образовываться стихийные свалки, или в них будут выбрасывать бытовые или строительные отходы, самоуправление будет устанавливать мобильные камеры видеонаблюдения, при помощи которых легко вычисляются нарушители. Им грозит штраф от 70 до 2 000 евро.

Коммунальные службы призывают горожан ответственно относиться к окружающей среде, и, вместо ее засорения, воспользоваться возможностью бесплатно утилизировать различные отсортированные отходы. Сделать это можно в специально отведенных местах, количество которых в городе в ближайшее время вновь увеличится.

Более подробная информация об акции по сбору зеленой массы и местах размещения контейнеров доступна на домашней странице самоуправления www.daugavpils.lv.

 

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils
 

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