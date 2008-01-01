Умер режиссер Георгий Данелия

Новости В мире | 5 апреля 2019 | 17:44

В России в возрасте 88 лет умер известный советский и российский режиссер Георгий Данелия. Об этом соощает "Новая газета" со ссылкой на родственников режиссера.

Георгий Данелия попал в больницу в феврале с воспалением легких в стабильно тяжелом состоянии. Для стабилизации дыхания врачи вводили его в искусственную кому, из которой позже вывели. В марте супруга режиссера Галина Юркова-Данелия рассказала об улучшениях в его состоянии, но отметила, что о выписке речи не идет.

Георгий Данелия родился в 1930 году в Тифлисе, через год семья переехала в Москву. Он окончил Московский архитектурный институт, а затем Высшие режиссерские курсы (мастерская Михаила Калатозова). С 1959 года работал на "Мосфильме".

Известность Данелия получил после выхода комедии "Я шагаю по Москве". Среди других его работ — "Тридцать три", "Не горюй!", "Афоня", "Совсем пропащий!", "Мимино" и "Кин-дза-дза".

Факт смерти режиссера подтвердили РИА "Новости" в Союзе кинематографистов России. По словам его жены, причиной смерти стала остановка сердца.

Данелия награжден Орденами "За заслуги перед Отечеством" II и III степени, "Знаком почета", был отмечен наградами, упоминаниями кинофестивалей в Каннах, Карловых Варах, Венеции, Сан-Себастьяне, сочинском "Кинотавре" и других. Является лауреатом премий "Золотой Орел", "Ника".

Delfi

