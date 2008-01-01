Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
5 апреля
Именины:
Айвия, Видага, Вия / Василий, Лидия
Гороскоп на день
Близнецы
21 мая
- 21 июня
Сегодня то, что обычно прячется в подсознании, может выглянуть на поверхность и кого-нибудь напугать. Ваша склонность к мистицизму нынче усилится.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 1 .. 3 C
- Утро
- 4 .. 6 C
- День
- 10 .. 12 C
- Вечер
- 4 .. 6 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1219 ()
|GBP
|0.8542 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|73.3377 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными"
В последние годы змеи все чаще встречают не только в лесу, но и в деревне, и в парках, и даже во дво ... {3}
2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
3. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
4. Зато нас по головке погладят! {242}
5. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов {1}
7. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
8. В Даугавпилсе реализуют ряд проектов по сохранению культурного наследия
9. В Прейльском крае в огне погибли два человека
10. Автобусы и трамваи {175}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 5 апреля 2019 | 10:24
Мэр Риги отстранен от должности
Министр регионального развития Юрис Пуце («Развитие/За!») принял решение отстранить Нила Ушакова («Согласие») от должности председателя Рижской думы. Решение принято из-за невыполнения указанных законом обязанностей и допущенных нарушений нормативных актов, сообщает официальное издание Latvijas Vēstnesis.
Распоряжение Пуце можно оспорить в административном районном суде в течение 30 дней после публикации. Со вступлением решения в силу Ушаков становится рядовым депутатом думы, указывает LETA.
Министерство по охране окружающей среды и региональному развитию (VARAM) еще 21 марта объявило, что юридическая проверка констатировала ряд возможных нарушений закона в надзоре, который Ушаков как держатель муниципальных долей капитала осуществлял над деятельностью SIA Rīgas satiksme, да и в работе Рижской думы тоже. Мэру дали сроку до 28 марта на то, чтобы представить свои разъяснения.
В прошлую пятницу, 29 марта, Нил Ушаков публично заявил, что направил VARAM свой письменный ответ, в котором, по его собственным словам, по пунктам отразил все обвинения в свой адрес. Одновременно он указал, что подготовленное министерством требование дать разъяснения о работе Rīgas satiksme и Рижской думы было юридически слабым и политизированным. Он уже ранее заявил, что, если Юрис Пуце решит его отстранить, скорее всего, это решение будет опротестовано в судебном порядке.
Предыдущая попытка сместить Ушакова с поста была предпринята в декабре — политиками Национального объединения. Тогда на своем ежегодном съезде партия поручила министру регионального развития Каспару Герхарду подготовить для рассмотрения правительством законопроект о роспуске Рижской думы. Поначалу Герхардс заявил: несмотря на масштабный коррупционный скандал вокруг принадлежащего Рижской думе предприятия Rīgas Satiksme, оснований для вмешательства в работу столичного самоуправления пока нет. Но уже через несколько часов появился пресс-релиз VARAM, в котором были приведены слова министра: «роспуск и досрочные выборы могут пойти на пользу Рижской думе».
17 декабря Герхард подал законопроект о роспуске Рижской думы на рассмотрение правительства Мариса Кучинскиса (СЗК). А тот возразил, что документ нужно обсудить с министрами и юристами. Впоследствии он был признан юридически несостоятельным в части, касающейся РД, но юристы указали: глава VARAM вправе отстранить мэра Риги от выполнения должностных обязанностей и единолично, не дожидаясь без постановления Кабинета министров. Когда Юрис Пуце еще был кандидатом на пост главы VARAM, он подтвердил, что вполне может так поступить.
Возможность отставки рижского градоначальника стала обретать реалистичные очертания с развитием коррупционного скандала на муниципальном предприятии Rīgas satiksme. 26 февраля стало известно, что Нил Ушаков и бывший вице-мэр Андрис Америкс планируют баллотироваться в Европарламент, если их кандидатуры утвердят правления их партий («Согласие» и «Честь служить Риге»). Причем незадолго до того Ушаков отрицал наличие таких намерений. В беседе с Русским вещанием LTV7 он заявил: «Вероятность, что окажусь там [в списках] равна нулю. В Европарламент в 2019 году я точно не собираюсь».
28 февраля «Согласие», от которого должен был баллотироваться (но взял самоотвод) Вячеслав Домбровский, подтвердило, что выдвинет мэра Риги кандидатом в евродепутаты. Как прокомментировали в февральской дискуссии Русского вещания LTV7 «Точки над i» политологи, «лучше быть евродепутатом, чем снятым мэром, хотя быть мэром все же лучше».
Как уже сообщал Rus.lsm.lv, 30 января в кабинете и дома у Ушакова оперативные действия провели сотрудники KNAB. Мэр Риги отрицает, что каким-либо образом нарушил закон, поэтому не собирается покидать свой пост. Такое заявление он сделал после обысков.
В конце прошлого года сотрудники ведомства уже были в муниципалитете. Оперативники KNAB 17 декабря прошлого года провели обыски в помещениях Рижской думы. Они связаны с делом Rīgas Satiksme.
Скандал разразился вокруг коррупционных схем при проведении конкурсов для нужд муниципального предприятия Rīgas satiksme. Правление компании в полном составе ушло в отставку.
Статус депутата ЕП гарантирует депутатскую неприкосновенность.
Добавить комментарий