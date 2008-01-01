Мэр Риги отстранен от должности

Новости Латвия | 5 апреля 2019 | 10:24

LETA LETA

Министр регионального развития Юрис Пуце («Развитие/За!») принял решение отстранить Нила Ушакова («Согласие») от должности председателя Рижской думы. Решение принято из-за невыполнения указанных законом обязанностей и допущенных нарушений нормативных актов, сообщает официальное издание Latvijas Vēstnesis.

Распоряжение Пуце можно оспорить в административном районном суде в течение 30 дней после публикации. Со вступлением решения в силу Ушаков становится рядовым депутатом думы, указывает LETA.

Министерство по охране окружающей среды и региональному развитию (VARAM) еще 21 марта объявило, что юридическая проверка констатировала ряд возможных нарушений закона в надзоре, который Ушаков как держатель муниципальных долей капитала осуществлял над деятельностью SIA Rīgas satiksme, да и в работе Рижской думы тоже. Мэру дали сроку до 28 марта на то, чтобы представить свои разъяснения.

В прошлую пятницу, 29 марта, Нил Ушаков публично заявил, что направил VARAM свой письменный ответ, в котором, по его собственным словам, по пунктам отразил все обвинения в свой адрес. Одновременно он указал, что подготовленное министерством требование дать разъяснения о работе Rīgas satiksme и Рижской думы было юридически слабым и политизированным. Он уже ранее заявил, что, если Юрис Пуце решит его отстранить, скорее всего, это решение будет опротестовано в судебном порядке.

Предыдущая попытка сместить Ушакова с поста была предпринята в декабре — политиками Национального объединения. Тогда на своем ежегодном съезде партия поручила министру регионального развития Каспару Герхарду подготовить для рассмотрения правительством законопроект о роспуске Рижской думы. Поначалу Герхардс заявил: несмотря на масштабный коррупционный скандал вокруг принадлежащего Рижской думе предприятия Rīgas Satiksme, оснований для вмешательства в работу столичного самоуправления пока нет. Но уже через несколько часов появился пресс-релиз VARAM, в котором были приведены слова министра: «роспуск и досрочные выборы могут пойти на пользу Рижской думе».

17 декабря Герхард подал законопроект о роспуске Рижской думы на рассмотрение правительства Мариса Кучинскиса (СЗК). А тот возразил, что документ нужно обсудить с министрами и юристами. Впоследствии он был признан юридически несостоятельным в части, касающейся РД, но юристы указали: глава VARAM вправе отстранить мэра Риги от выполнения должностных обязанностей и единолично, не дожидаясь без постановления Кабинета министров. Когда Юрис Пуце еще был кандидатом на пост главы VARAM, он подтвердил, что вполне может так поступить.

Возможность отставки рижского градоначальника стала обретать реалистичные очертания с развитием коррупционного скандала на муниципальном предприятии Rīgas satiksme. 26 февраля стало известно, что Нил Ушаков и бывший вице-мэр Андрис Америкс планируют баллотироваться в Европарламент, если их кандидатуры утвердят правления их партий («Согласие» и «Честь служить Риге»). Причем незадолго до того Ушаков отрицал наличие таких намерений. В беседе с Русским вещанием LTV7 он заявил: «Вероятность, что окажусь там [в списках] равна нулю. В Европарламент в 2019 году я точно не собираюсь».

28 февраля «Согласие», от которого должен был баллотироваться (но взял самоотвод) Вячеслав Домбровский, подтвердило, что выдвинет мэра Риги кандидатом в евродепутаты. Как прокомментировали в февральской дискуссии Русского вещания LTV7 «Точки над i» политологи, «лучше быть евродепутатом, чем снятым мэром, хотя быть мэром все же лучше».

Как уже сообщал Rus.lsm.lv, 30 января в кабинете и дома у Ушакова оперативные действия провели сотрудники KNAB. Мэр Риги отрицает, что каким-либо образом нарушил закон, поэтому не собирается покидать свой пост. Такое заявление он сделал после обысков.

В конце прошлого года сотрудники ведомства уже были в муниципалитете. Оперативники KNAB 17 декабря прошлого года провели обыски в помещениях Рижской думы. Они связаны с делом Rīgas Satiksme.

Скандал разразился вокруг коррупционных схем при проведении конкурсов для нужд муниципального предприятия Rīgas satiksme. Правление компании в полном составе ушло в отставку.

Статус депутата ЕП гарантирует депутатскую неприкосновенность.

LSM