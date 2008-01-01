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5 апреля
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Несмотря на то, что настроение сегодня будет совершенно нерабочее, не тратьте попусту драгоценное время, это может очень негативно отразиться на вашей карьере.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 5 апреля 2019 | 10:22
Пятница, 5 апреля: солнечно и тепло
Сегодня ожидается ясная, мягкая весенняя погода, прогнозируют метеорологи. Немного прохладнее окажется в приморских районах.
На большей части территории страны температура воздуха к середине дня достигнет +10...+13 градусов. Юго-восточный ветер усилится — порывами до 11 метров в секунду. Осадков не ожидается. На курземской стороне Рижского залива будет лишь до +7...+9 градусов.
В Риге днем солнечно, воздух прогреется до +13...+14 градусов. Ветер и там станет порывистым.
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