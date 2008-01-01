Пятница, 5 апреля: солнечно и тепло

Новости Латвия | 5 апреля 2019 | 10:22

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Сегодня ожидается ясная, мягкая весенняя погода, прогнозируют метеорологи. Немного прохладнее окажется в приморских районах.

На большей части территории страны температура воздуха к середине дня достигнет +10...+13 градусов. Юго-восточный ветер усилится — порывами до 11 метров в секунду. Осадков не ожидается. На курземской стороне Рижского залива будет лишь до +7...+9 градусов.

В Риге днем солнечно, воздух прогреется до +13...+14 градусов. Ветер и там станет порывистым.

LSM