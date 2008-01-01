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Новости Общество | 4 апреля 2019 | 21:44

Планируют благоустроить место отдыха у Даугавы на Юдовке

На заседании Комитета городского хозяйства депутаты рассмотрели предложение депутата Михаила Лавренова благоустроить место отдыха на берегу Даугавы.

Обозначенный участок – популярное, но заросшее и неухоженное место отдыха на левом берегу Даугавы. Депутаты проголосовали «за» предложение и Управлению коммунального хозяйства будет поручено вырубить кусты, установить скамейки и урны для мусора. Депутат Айвар Здановский предложил начать плановое приведение в порядок мест отдыха у водоемов, поэтому необходимо предусмотреть средства в бюджете следующего года, чтобы эта работа была продолжена. Депутаты поддержали это предложение.

Отдел общественных отношений и маркетинга.

Daugavpils
 

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