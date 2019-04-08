В дневном центре на Архитекту, 21 открывается Пасхальная ярмарка

Новости Общество | 4 апреля 2019 | 21:36

8 апреля в Дневном центре для людей с нарушениями душевного характера на ул.Архитекту, 21 начинает работать Пасхальная благотворительная ярмарка.

На ярмарке будут представлены работы клиентов Дневного центра и специализированных творческих мастерских. Благотворительная ярмарка будет работать с 08.04.2019. по 18.04.2019., с 10.00 до 16.00 в помещениях Дневного центра.

Открытие – 8 апреля в 11.00, с праздничным концертом будет выступать ансамбль Ливанского Центра культуры «Узоры».

Приглашаем всех горожан посетить благотворительную ярмарку!

Daugavpils

