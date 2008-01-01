«Пенсия — это счастье», считают латгальские художники

Новости Культура | 4 апреля 2019 | 15:49

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Дни искусств в Даугавпилсе официально откроются 4 апреля, но первые выставки, задуманные в их рамках, уже начали работу. Это экспозиции «По ступеням пройденного» Марии Сафроновой и «Жить в мире, любви и гармонии» Эдвина Феликса Лукашевича.

Оба автора — художники-любители. М. Сафронова много лет возглавляет Ассоциацию свободных художников Латгалии, объединяющую несколько десятков самодеятельных живописцев. Нынешняя выставка у нее уже трудно сказать, какая по счету: Мария Еремеевна — очень активный автор.

«На этой выставке я вспоминаю всю свою прошлую жизнь, — рассказала Rus.Lsm.lv художница. — Вот нарисовала маленький домик в литовской деревне, где я жила до 14 лет. Потом я закончила Даугавпилсский пединститут и много ездила по тогдашнему Советскому Союзу. Вот домик в Средней Азии, а вот — Кавказ, развалины старой крепости. А тут закат на Байкале: машинисты даже специально поезда останавливали, чтобы люди могли полюбоваться такой красотой. Ну, и латгальские пейзажи. Сейчас я на пенсии, живу в тихой Латгалии, где воздух свежий, люди добрые и много полевых цветов. За границей же — сытое одиночество, я знаю, мне внук рассказывает, когда приезжает из Бирмингема к нам подышать...»

Э. Ф. Лукашевич чувствовал себя в даугавпилсском Центре белорусской культуры, где открылись выставки, немного гостем — он здесь впервые. Но с Даугавпилсом связан: много лет работал на ныне не существующем мебельном комбинате. Сейчас живет в Краславе:

«Я в деревне рос, каждое утро 4 километра в школу ходил, и всё нормально было, никто не жаловался. С детства восхищался теми, кто рисовал, играл на музыкальных инструментах. Профессия у меня — столяр-краснодеревщик, в Риге учился. Потом служил в армии, там плакаты рисовал и в духовом оркестре играл, почувствовал себя и художником, и музыкантом. После службы пошел в студию в Даугавпилсе к Карлису Добрайсу, у нас даже выставка была в Москве (!) — общая выставка художников-любителей.

Я теперь очень счастлив: я на пенсии, я свободный человек, никто меня не дергает. Люблю писать пейзажи, сочинять стихи и музыку, играть на аккордеоне и размышлять на духовные темы. Бог мне дает силы и энергию. Человеку призвание нужно, иначе он будет дурью маяться. Мне интересно жить и работать».

Завершающим аккордом открытия стало коллективное исполнение хита «Я люблю тебя, жизнь».

Выставки открыты до 20 мая.

LSM