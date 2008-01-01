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4 апреля

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Сегодня у вас есть реальный шанс превратить вчерашних недругов в как минимум союзников. Но только не думайте, что реализовать его будет совсем уж легко. Впрочем, даже если не получится, вы все равно ничего не потеряете.

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Новости Латвия | 4 апреля 2019 | 15:42

Четверг, 4 апреля: по-прежнему солнечно

D-fakti.lv

Днем в Латвии солнечно, ожидается потепление. Температура воздуха составит от +10 до +13 градусов.

Юго-восточный ветер усилится до 5-14 метров в секунду. На всей территории страны осадков не прогнозируют.

В Риге солнечно, воздух прогреется до +13 градусов. Ветер юго-восточного направления — 7-14 метров в секунду. Осадков не ожидается.

LSM

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