Четверг, 4 апреля: по-прежнему солнечно

Скорпион

24 октября

- 22 ноября

Сегодня у вас есть реальный шанс превратить вчерашних недругов в как минимум союзников. Но только не думайте, что реализовать его будет совсем уж легко. Впрочем, даже если не получится, вы все равно ничего не потеряете.