Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

3 апреля

Именины:
Дайра, Дайрис / Кирилл, Фома

Гороскоп на день

Весы
24 сентября
- 23 октября

Сосредоточьте свои силы на одном вопросе, только в этом случае день не пройдет даром. Малейшее отвлечение в сторону - и все ваши усилия пойдут прахом.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
-1 .. 1 C
Утро
2 .. 4 C
День
9 .. 11 C
Вечер
3 .. 5 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными"

В последние годы змеи все чаще встречают не только в лесу, но и в деревне, и в парках, и даже во дво ... {3}

2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

3. Зато нас по головке погладят! {242}

4. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима

5. Ушли в мир иной...

6. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

7. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов {1}

8. В латгальском хозяйстве зацвела первая клубника

9. В Латгалии при помощи вертолета ищут подозреваемого — он вооружен и опасен

10. Автобусы и трамваи {175}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Культура | 3 апреля 2019 | 21:46

Даугавпилсский театр едет на фестиваль в Санкт-Петербурге

Пресс-фото

17 апреля Даугавпилсский театр будет участвовать в Международном ленинградском областном фестивале театров LOFT в России. Зрителей ждет спектакль «Близость».

Фестиваль LOFT пройдет с 11 по 26 апреля в Санкт-Петербурге; в его программу включены лучшие спектакли профессиональных театров Ленинградской области, а также лауреаты различных театральных фестивалей из России и зарубежья, в том числе театры из Эстонии, Словении, Сербии и Даугавпилсский театр, который будет представлять Латвию.

Пластическая драма Даугавпилсского театра «Близость» (хореограф Ирина Савельева) в прошлом году побывала в Могилеве (Белоруссия), где впервые участвовала в международном молодежном театральном форуме M.@rt. Kontakt – 2018. Постановка получила приз зрительских симпатий и высокие оценки в среде театральных критиков.

Театральные критики спектакль «Близость» назвали терапией красоты и обратили особое внимание на сильный эмоциональный посыл постановки. Например, критик из Москвы Анастасия Гулина отметила:
«Это удивительно тонкая игра с универсальными архетипами и мифами: рождение, конфликт, знание, любовь, соперничество, возвращение в рай... Это терапия красотой. Возвращение к гармонии.

Не просто пластически выверенная красивая картинка, но сложная игра со смыслами, заставляющая зрителя не только восхищенно наблюдать за происходящим на сцене, но и внутренне работать на глубинном подсознательном уровне. Отсюда - то удивительное чувство единения актеров и публики в конце спектакля».

Как и спектакль «Голый король», пластическая драма «Близость» претерпела некоторые изменения, связанные с участием в фестивалях. Поэтому приглашаем зрителей на последний показ «Близости» в этом сезоне: 12 апреля в 19:00 вас ждет новая версия пластической драмы.
 

Даугавпилсский театр

Добавить комментарий

 