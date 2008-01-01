Даугавпилсский театр едет на фестиваль в Санкт-Петербурге

Новости Культура | 3 апреля 2019 | 21:46

Пресс-фото Пресс-фото

17 апреля Даугавпилсский театр будет участвовать в Международном ленинградском областном фестивале театров LOFT в России. Зрителей ждет спектакль «Близость».

Фестиваль LOFT пройдет с 11 по 26 апреля в Санкт-Петербурге; в его программу включены лучшие спектакли профессиональных театров Ленинградской области, а также лауреаты различных театральных фестивалей из России и зарубежья, в том числе театры из Эстонии, Словении, Сербии и Даугавпилсский театр, который будет представлять Латвию.

Пластическая драма Даугавпилсского театра «Близость» (хореограф Ирина Савельева) в прошлом году побывала в Могилеве (Белоруссия), где впервые участвовала в международном молодежном театральном форуме M.@rt. Kontakt – 2018. Постановка получила приз зрительских симпатий и высокие оценки в среде театральных критиков.

Театральные критики спектакль «Близость» назвали терапией красоты и обратили особое внимание на сильный эмоциональный посыл постановки. Например, критик из Москвы Анастасия Гулина отметила:

«Это удивительно тонкая игра с универсальными архетипами и мифами: рождение, конфликт, знание, любовь, соперничество, возвращение в рай... Это терапия красотой. Возвращение к гармонии.

Не просто пластически выверенная красивая картинка, но сложная игра со смыслами, заставляющая зрителя не только восхищенно наблюдать за происходящим на сцене, но и внутренне работать на глубинном подсознательном уровне. Отсюда - то удивительное чувство единения актеров и публики в конце спектакля».

Как и спектакль «Голый король», пластическая драма «Близость» претерпела некоторые изменения, связанные с участием в фестивалях. Поэтому приглашаем зрителей на последний показ «Близости» в этом сезоне: 12 апреля в 19:00 вас ждет новая версия пластической драмы.



Даугавпилсский театр