Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
3 апреля
Именины:
Дайра, Дайрис / Кирилл, Фома
Гороскоп на день
Весы
24 сентября
- 23 октября
Сосредоточьте свои силы на одном вопросе, только в этом случае день не пройдет даром. Малейшее отвлечение в сторону - и все ваши усилия пойдут прахом.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -1 .. 1 C
- Утро
- 2 .. 4 C
- День
- 9 .. 11 C
- Вечер
- 3 .. 5 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.12 ()
|GBP
|0.86 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|73.2144 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными"
В последние годы змеи все чаще встречают не только в лесу, но и в деревне, и в парках, и даже во дво ... {3}
2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
3. Зато нас по головке погладят! {242}
4. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
6. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
7. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов {1}
8. В латгальском хозяйстве зацвела первая клубника
9. В Латгалии при помощи вертолета ищут подозреваемого — он вооружен и опасен
10. Автобусы и трамваи {175}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 3 апреля 2019 | 21:46
Даугавпилсский театр едет на фестиваль в Санкт-Петербурге
17 апреля Даугавпилсский театр будет участвовать в Международном ленинградском областном фестивале театров LOFT в России. Зрителей ждет спектакль «Близость».
Фестиваль LOFT пройдет с 11 по 26 апреля в Санкт-Петербурге; в его программу включены лучшие спектакли профессиональных театров Ленинградской области, а также лауреаты различных театральных фестивалей из России и зарубежья, в том числе театры из Эстонии, Словении, Сербии и Даугавпилсский театр, который будет представлять Латвию.
Пластическая драма Даугавпилсского театра «Близость» (хореограф Ирина Савельева) в прошлом году побывала в Могилеве (Белоруссия), где впервые участвовала в международном молодежном театральном форуме M.@rt. Kontakt – 2018. Постановка получила приз зрительских симпатий и высокие оценки в среде театральных критиков.
Театральные критики спектакль «Близость» назвали терапией красоты и обратили особое внимание на сильный эмоциональный посыл постановки. Например, критик из Москвы Анастасия Гулина отметила:
«Это удивительно тонкая игра с универсальными архетипами и мифами: рождение, конфликт, знание, любовь, соперничество, возвращение в рай... Это терапия красотой. Возвращение к гармонии.
Не просто пластически выверенная красивая картинка, но сложная игра со смыслами, заставляющая зрителя не только восхищенно наблюдать за происходящим на сцене, но и внутренне работать на глубинном подсознательном уровне. Отсюда - то удивительное чувство единения актеров и публики в конце спектакля».
Как и спектакль «Голый король», пластическая драма «Близость» претерпела некоторые изменения, связанные с участием в фестивалях. Поэтому приглашаем зрителей на последний показ «Близости» в этом сезоне: 12 апреля в 19:00 вас ждет новая версия пластической драмы.
Даугавпилсский театр
Добавить комментарий