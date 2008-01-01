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Подходящий день для того, чтобы навестить слегка забытых друзей или родственников. Не забудьте перед выходом из дома плотно перекусить и как следует выспаться - дорога может оказаться хоть и приятной, но не близкой.
Источник: ignio.com
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Новости Экономика | 3 апреля 2019 | 21:02
176 организаций улучшают качество жизни в приграничных регионах Латвии, Литвы и Беларуси
С целью создания благоприятной среды для жизни Латвия продолжает свое партнерство в программах Европейского трансграничного сотрудничества. Эти программы, финансируемые Европейским Союзом (далее – ЕС), поддерживают совместные проекты соседних стран в сферах социальной интеграции, сохранения культурно-исторического наследия, экологии, безопасности на границе и многих других.
18 марта 2019 г. Программа трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь в рамках Европейского инструмента соседства на 2014-2020 гг. (далее – Программа) объявила 3-ий конкурс проектных предложений. Стратегической целью Программы является укрепление отношений, повышение потенциала и обмен опытом между людьми и организациями из Латвии, Литвы и Беларуси путем реализации совместных проектов, направленных на повышение общего качества жизни в приграничных регионах.
Проектные заявки могут подаваться по следующим приоритетам:
• Расширение доступа группам риска к социальным и иным услугам;
• Стимулирование трудоустройства через предпринимательство и инновации;
• Повышение возможностей местных и региональных органов власти решать общие проблемы;
• Укрепление общества;
• Поддержка и сохранение культурно-исторического наследия и традиционных ремесел.
В этом конкурсе заявителям рекомендуется активно подавать проекты по приоритету «Укрепление общества».
B каждом проекте должна принимать участие хотя бы одна организация из Беларуси и хотя бы одна организация из Латвии или Литвы. Подавать проектные заявки и участвовать в проекте могут только юридические лица, целью деятельности которых не является получение прибыли. Организации должны быть из следующих регионов:
• Латгальский и Земгальский регионы в Латвии;
• Алитусский, Вильнюсский, Каунасский, Утенский и Паневежский уезды в Литве;
• Гродненская, Витебская, Могилевская и Минская области и город Минск в Беларуси.
Подавать заявки можно до 30 мая 2019 года, 12:00 (GMT+2). Настоятельно рекомендуется участие потенциальных заявителей в мероприятиях и консультациях, организуемых Совместным техническим секретариатом.
Финансирование ЕС составит 90% от приемлемых расходов каждого утвержденного проекта. Партнеры проекта должны предоставить собственный вклад в размере 10% от приемлемых расходов проекта. Сумма финансирования ЕС на проект составит от 100 тыс. евро до 1,2 млн. евро. Период реализации проекта – до 24 месяцев.
Во время первого и второго конкурсов проектных предложений Программой одобрено 46 совместных проектов на общую сумму финансирования ЕС порядка 27,6 млн. евро. Утвержденные проекты направлены на создание возможностей для трудоустройства, повышение качества и доступности многочисленных реабилитационных услуг для уязвимых групп населения, заботу о культурно-историческом наследии и сохранении традиционных ремесел, решение общих актуальных проблем в области водоснабжения, в сфере охраны окружающей среды, образования, здравоохранения и безопасности приграничья.
ЕС также выделил 22 млн. евро на реализацию 6 крупных инфраструктурных проектов, нацеленных на улучшение транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности пунктов пересечения границы 3 стран, а также улучшение условий жизни нелегальных иммигрантов и беженцев и условий обучения в образовательных учреждениях Беларуси и Литвы.
Всего в реализации 52 одобренных проектов примут участие 176 организаций из Латвии, Беларуси и Литвы.
Пресс-релиз
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