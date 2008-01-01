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Новости Латвия | 3 апреля 2019 | 20:18

Лето будет жарким — долгосрочный прогноз

Пресс-фото

Нынешнее лето по всей Европе, включая Латвию, будет жарче обычного, свидетельствуют данные программы Евросоюза Copernicus.

Многие европейские метеорологические службы склоняются к сценарию, что в ближайшие четыре месяца в Северной Европе ожидается пониженная активность атлантических циклонов, в связи с чем будет наблюдаться повышенное атмосферное давление, а также более частыми станут периоды солнечной и жаркой погоды.

Все прогнозы свидетельствуют, что температура воздуха в Латвии и на большей части Европы летом превысит норму, а вот прогнозы относительно осадков не столь однозначны. Так, средний показатель прогноза осадков соответствует тому, что наблюдалось и в предыдущие годы.

Синоптики, впрочем, отмечают, что долгосрочные прогнозы нельзя назвать надежными. Ранее синоптикам не удалось предсказать ни наводнения 2017 года, ни засуху 2018-го. Не подтвердились и прогнозы относительно суровых холодов в конце нынешней зимы.

Последние четыре года были самыми жаркими во всем мире за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные Всемирной метеорологической организации. И в ближайшие годы могут быть поставлены новые температурные рекорды.

По данным Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, прошлый год был самым сухим, а также одним из наиболее жарких за всю историю наблюдений. В 2018 году лишь в январе температура была ниже нормы, и только в апреле и марте осадков было больше обычного.

LSM

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