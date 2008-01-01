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Новости Спорт | 3 апреля 2019 | 18:39
Даугавпилсcкая Футбольная школа и общество «Футбольный центр Даугавпилс» подписали договор о создании академии
Даугавпилсcкая городская дума в сотрудничестве с «Футбольным центром Даугавпилс» и Футбольной школой согласовали дальнейшую стратегию развития юношеского футбола в городе.
Подписан договор о создании общей футбольной академии, в котором детально оговорен вклад и ответственность каждой из сторон. Такое сотрудничество позволит продолжить развивать футбол в городе, создать для этого сильную структуру и привести в порядок как необходимую материально техническую базу, так и инфраструктуру.
Во время переговоров по заключению договора, все стороны согласились, что в рамках сотрудничества в приоритете будут интересы детей и футбола. Главная задача школы – обеспечение процесса обучения и тренировок согласно требованиям Министерства образования и науки. В свою очередь в обязанности общества будет входить повышение квалификации тренеров, рост мастерства и физической подготовки воспитанников, а также организация дополнительных тренировок для вратарей.
В настоящий момент в Даугавпилсской футбольной школе насчитывается более 500 детей и юношей. Для процветания городского футбола и возможности выступления наших футболистов на самом высоком уровне, делаются важные шаги в сторону улучшения спортивной инфраструктуры. Сейчас тренировки проходят на реконструированном стадионе на Эспланаде, где в прошлом году было заменено искусственное покрытие и установлено современное освещение. Самоуправление уже подготовило техническую документацию для следующего этапа строительства на этом стадионе, и объявило о конкурсе, результаты которого должны быть известны в ближайшее время.
В дальнейшем команды академии будут выступать в чемпионате Латвии под названием «Даугавпилс», а Даугавпилсская Футбольная школа надеется перебраться на новое поле сразу по завершению второго этапа работ на стадионе «Эспланада» в этом году.
Сюжет подготовлен Отделом общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
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