Среда, 3 апреля: солнечно, но ветрено

Новости Латвия | 3 апреля 2019 | 18:25

В Латвии сохранится солнечная погода. Небольшая облачность возможна днем в Курземе. Осадков не ожидается.

Температура воздуха — от 9 до 13 градусов тепла. Ветер после полудня усилится, его скорость составит от 5-9 до 12-15 м/с.

В Риге после полудня воздух прогреется до +13. Днем тоже усилится ветер — порывами будет достигать 14 м/с.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

