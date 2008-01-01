Пограничники извлекли из Даугавы плот с 18 000 сигаретами

Новости Происшествия | 3 апреля 2019 | 18:24

Пресс-фото Пресс-фото

Пограничники извлекли из Даугавы плот с контрабандными сигаретами.

По данным Пограничной службы, в Пиедруйской волости сотрудники заметили плывущий по реке плот, который пересекал государственную границу.

Используя моторную лодку в районе поселка Слобода пограничники настигли конструкцию: 3 связанные между собой коробки в черной целлофановой пленке. В ней были обнаружены 18 тыс сигарет Premjer с акцизными марками Белоруссии.

Начато административное делопроизводство.

TVnet.lv