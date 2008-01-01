Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
3 апреля
Именины:
Дайра, Дайрис / Кирилл, Фома
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
Ешьте, пейте, веселитесь! Не вздумайте трудиться - этот день создан для отдыха. Вы его заслужили.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -1 .. 1 C
- Утро
- 2 .. 4 C
- День
- 9 .. 11 C
- Вечер
- 3 .. 5 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.12 ()
|GBP
|0.86 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|73.2144 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными"
В последние годы змеи все чаще встречают не только в лесу, но и в деревне, и в парках, и даже во дво ... {3}
2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
3. Зато нас по головке погладят! {242}
4. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
6. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
7. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов {1}
8. В латгальском хозяйстве зацвела первая клубника
9. В Латгалии при помощи вертолета ищут подозреваемого — он вооружен и опасен
10. Автобусы и трамваи {175}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 3 апреля 2019 | 18:24
Пограничники извлекли из Даугавы плот с 18 000 сигаретами
Пограничники извлекли из Даугавы плот с контрабандными сигаретами.
По данным Пограничной службы, в Пиедруйской волости сотрудники заметили плывущий по реке плот, который пересекал государственную границу.
Используя моторную лодку в районе поселка Слобода пограничники настигли конструкцию: 3 связанные между собой коробки в черной целлофановой пленке. В ней были обнаружены 18 тыс сигарет Premjer с акцизными марками Белоруссии.
Начато административное делопроизводство.
Добавить комментарий