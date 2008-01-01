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Новости В мире | 3 апреля 2019 | 17:53

Умер актер Алексей Булдаков

Кадр из фильма

Печальная новость: как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ, на 69-м году жизни ушел из жизни народный артист и по званию, и по сути Алексей Булдаков. Совсем недавно, в октябре минувшего года, он гастролировал в Латвии.

Сообщается, что артист умер на съемках в Монголии: у него в кровеносном сосуде оторвался тромб.

Булдаков был довольно-таки частым гостем Латвии. Приезжал на премьеру «Особенностей национальной рыбалки». Был гостем юбилейного заседания «Виторган-клуба» в Юрмале. В прошлом октябре в Даугавпилсе и в Риге он принимал участие в показе спектакля «Три желания антиквара» — истории о людях, живущих в роскошном особняке и считающих, что жизнь удалась.

Конечно, он был заложником образа Генерала Иволгина в серии фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки». А ведь до этого он играл и путешественника Семена Дежнева в одноименном фильме, солдата в очаровательной «Небывальщине» (консультантом того фильма был академик Дмитрий Лихачев).

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года. В 1969 году он окончил Молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А. П. Чехова. Работал в театрах Павлодара, Караганды,Томска, Рязани, в театре киностудии «Беларусьфильм».

LSM

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