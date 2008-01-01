Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
3 апреля
Именины:
Дайра, Дайрис / Кирилл, Фома
Гороскоп на день
Водолей
21 января
- 18 февраля
Сегодня вам стоит либо принять гостей у себя, либо пойти в гости самому. Нынешний вечер будет как нельзя более подходящ для светских бесед и прочих милых развлечений.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -1 .. 1 C
- Утро
- 2 .. 4 C
- День
- 9 .. 11 C
- Вечер
- 3 .. 5 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.12 ()
|GBP
|0.86 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|73.2144 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными"
В последние годы змеи все чаще встречают не только в лесу, но и в деревне, и в парках, и даже во дво ... {3}
2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
3. Зато нас по головке погладят! {242}
4. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
6. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
7. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов {1}
8. В латгальском хозяйстве зацвела первая клубника
9. В Латгалии при помощи вертолета ищут подозреваемого — он вооружен и опасен
10. Автобусы и трамваи {175}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости В мире | 3 апреля 2019 | 17:53
Умер актер Алексей Булдаков
Печальная новость: как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ, на 69-м году жизни ушел из жизни народный артист и по званию, и по сути Алексей Булдаков. Совсем недавно, в октябре минувшего года, он гастролировал в Латвии.
Сообщается, что артист умер на съемках в Монголии: у него в кровеносном сосуде оторвался тромб.
Булдаков был довольно-таки частым гостем Латвии. Приезжал на премьеру «Особенностей национальной рыбалки». Был гостем юбилейного заседания «Виторган-клуба» в Юрмале. В прошлом октябре в Даугавпилсе и в Риге он принимал участие в показе спектакля «Три желания антиквара» — истории о людях, живущих в роскошном особняке и считающих, что жизнь удалась.
Конечно, он был заложником образа Генерала Иволгина в серии фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки». А ведь до этого он играл и путешественника Семена Дежнева в одноименном фильме, солдата в очаровательной «Небывальщине» (консультантом того фильма был академик Дмитрий Лихачев).
Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года. В 1969 году он окончил Молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А. П. Чехова. Работал в театрах Павлодара, Караганды,Томска, Рязани, в театре киностудии «Беларусьфильм».
Добавить комментарий