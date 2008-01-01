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Новости Происшествия | 3 апреля 2019 | 17:50

В Латгале погиб мужчина,пытаясь потушить горящий старник

Пресс-фото

Пытаясь потушить пожар, возникший из-за сжигания прошлогодней травы, погиб мужчина, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Вчера, 2 апреля, в час дня пожарные получили вызов на пожар в Резекненском крае. Приехав на место происшествия, они обнаружили, что был разведен костер, и ветер разнес искры, которые привели к возгоранию старника.

Пожарные также констатировали, что горит два гектара прошлогодней травы, а человек, который пытался потушить пожар до приезда спасателей, лежит без признаков жизни. Его забрала скорая помощь, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось.

Он стал первым с 2016 года человеком, пошибшем в таком пожаре.

ГПСС напоминает, что сжигание старника запрещено и административно наказуемо. Нарушителям грозит штраф до 700 евро. Поджоги представляют угрозу для здоровья и жизни людей, а также имущества. Из-за таких пожаров выгорают поля, сгорают здания, гибнут животные, а иногда и люди. Кроме того, они наносят существенный вред окружающей среде и биологическому разнообразию. Пожарные также призывают людей не быть безразличными, а увидев пожар, звонить по номеру 112. При этом важно назвать точное место, где горит старник.

LSM

 

      

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