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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
3 апреля
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Подходящий день для того, чтобы навестить слегка забытых друзей или родственников. Не забудьте перед выходом из дома плотно перекусить и как следует выспаться - дорога может оказаться хоть и приятной, но не близкой.
Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 3 апреля 2019 | 17:50
В Латгале погиб мужчина,пытаясь потушить горящий старник
Пытаясь потушить пожар, возникший из-за сжигания прошлогодней травы, погиб мужчина, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).
Вчера, 2 апреля, в час дня пожарные получили вызов на пожар в Резекненском крае. Приехав на место происшествия, они обнаружили, что был разведен костер, и ветер разнес искры, которые привели к возгоранию старника.
Пожарные также констатировали, что горит два гектара прошлогодней травы, а человек, который пытался потушить пожар до приезда спасателей, лежит без признаков жизни. Его забрала скорая помощь, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось.
Он стал первым с 2016 года человеком, пошибшем в таком пожаре.
ГПСС напоминает, что сжигание старника запрещено и административно наказуемо. Нарушителям грозит штраф до 700 евро. Поджоги представляют угрозу для здоровья и жизни людей, а также имущества. Из-за таких пожаров выгорают поля, сгорают здания, гибнут животные, а иногда и люди. Кроме того, они наносят существенный вред окружающей среде и биологическому разнообразию. Пожарные также призывают людей не быть безразличными, а увидев пожар, звонить по номеру 112. При этом важно назвать точное место, где горит старник.
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