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Новости Латвия | 3 апреля 2019 | 17:48

Сделки по покупке недвижимости — только через безналичный расчет

Пресс-фото

С 1 мая этого года сделки по купле-продаже недвижимости нельзя проводить за наличные – такое решение в окончательном чтении принял Сейм.

Поправки к закону о налогах и пошлинах гласят, что расчет в сделках по приобретению недвижимости должен будет производиться только при помощи безналичного расчета - банковского перечисления. Эта мера призвана предотвратить заключение фиктивных сделок в случаях, когда стороны заинтересованы в том, чтобы продать или купить объект недвижимости за более крупные суммы, чем размер подлинной сделки. Согласно прежней норме, наличными разрешалось уплатить до 7200 евро.

Поправки были разработаны с целью пресечь практику расчета наличными за крупные сделки и снизить риски фиктивных и мошеннических действий, а также риски легализации незаконно приобретенных денежных средств, указано в аннотации к документу. Употребление наличных в сделках с недвижимостью, по мнению авторов поправок, затрудняет для налоговой службы контроль начисления и уплаты налогов, потому что не имеется эффективных инструментов для доказательства сделки, в том числе того, произошла ли продажа за наличные фактически.

Комиссия сочла возможным удовлетворить просьбу вычеркнуть из текста поправок предложение по ограничению использования наличных, например, в сделках с куплей-продажей механических транспортных средств.

  LSM

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