Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
3 апреля
Именины:
Дайра, Дайрис / Кирилл, Фома
Гороскоп на день
Рак
22 июня
- 22 июля
Сегодня вам удастся достичь золотой середины в вопросе определения количества информации, необходимого для максимально продуктивной работы вашего мозга. Придерживайтесь ее, сколько сможете.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -1 .. 1 C
- Утро
- 2 .. 4 C
- День
- 9 .. 11 C
- Вечер
- 3 .. 5 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.12 ()
|GBP
|0.86 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|73.2144 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными"
В последние годы змеи все чаще встречают не только в лесу, но и в деревне, и в парках, и даже во дво ... {3}
2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
3. Зато нас по головке погладят! {242}
4. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
6. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
7. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов {1}
8. В латгальском хозяйстве зацвела первая клубника
9. В Латгалии при помощи вертолета ищут подозреваемого — он вооружен и опасен
10. Автобусы и трамваи {175}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 3 апреля 2019 | 17:45
Ушли в мир иной...
Со 27 марта по 2 апреля 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 23 справки о смерти.
В мир иной ушли:
Balaba Tatjana (24.09.1960 - 30.03.2019)
Balakleiska Raisa (19.11.1938 - 29.03.2019)
Baranovska Janīna (24.09.1949 - 29.03.2019)
Celitāns Jānis (19.05.1944 - 01.04.2019)
Čuikins Nikolajs (15.03.1947 - 30.03.2019)
Demidova Zinaīda (19.01.1931 - 01.04.2019)
Ivanovs Grigorijs (23.11.1928 - 30.03.2019)
Ivaševskis Sergejs (06.10.1947 - 31.03.2019)
Jegorova Nadežda (14.06.1947 - 30.03.2019)
Lastovska Janīna (17.07.1938 - 27.03.2019)
Laškova Jefrosinija (22.03.1932 - 29.03.2019)
Mihailovs Anatolijs (19.02.1944 - 30.03.2019)
Murņikovs Anatolijs (20.10.1936 - 02.04.2019)
Nikolajeva Alla (19.09.1937 - 26.03.2019)
Pilipčuks Pāvels (10.08.1939 - 27.03.2019)
Ruskule Lidija (14.03.1942 - 27.03.2019)
Semjonovs Sergejs (03.11.1957 - 31.03.2019)
Sigņejeva Vera (10.05.1934 - 01.04.2019)
Šibeka Natālija (15.05.1925 - 30.03.2019)
Tamans Valērijs (06.05.1955 - 25.03.2019)
Triškins Klimentijs (25.01.1927 - 31.03.2019)
Voronovs Mihails (20.10.1929 - 30.03.2019)
Zoja Zaičenko (09.05.1928 - 27.03.2019).
D-fakti.lv
Добавить комментарий