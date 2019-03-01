Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

3 апреля

Именины:
Дайра, Дайрис / Кирилл, Фома

Гороскоп на день

Рак
22 июня
- 22 июля

Сегодня вам удастся достичь золотой середины в вопросе определения количества информации, необходимого для максимально продуктивной работы вашего мозга. Придерживайтесь ее, сколько сможете.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
-1 .. 1 C
Утро
2 .. 4 C
День
9 .. 11 C
Вечер
3 .. 5 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными"

В последние годы змеи все чаще встречают не только в лесу, но и в деревне, и в парках, и даже во дво ... {3}

2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

3. Зато нас по головке погладят! {242}

4. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима

5. Ушли в мир иной...

6. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

7. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов {1}

8. В латгальском хозяйстве зацвела первая клубника

9. В Латгалии при помощи вертолета ищут подозреваемого — он вооружен и опасен

10. Автобусы и трамваи {175}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Общество | 3 апреля 2019 | 17:45

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

Со 27 марта по 2 апреля 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 23 справки о смерти.

В мир иной ушли:
Balaba Tatjana (24.09.1960 - 30.03.2019)
Balakleiska Raisa (19.11.1938 - 29.03.2019)
Baranovska Janīna (24.09.1949 - 29.03.2019)
Celitāns Jānis (19.05.1944 - 01.04.2019)
Čuikins Nikolajs (15.03.1947 - 30.03.2019)
Demidova Zinaīda (19.01.1931 - 01.04.2019)
Ivanovs Grigorijs (23.11.1928 - 30.03.2019)
Ivaševskis Sergejs (06.10.1947 - 31.03.2019)
Jegorova Nadežda (14.06.1947 - 30.03.2019)
Lastovska Janīna (17.07.1938 - 27.03.2019)
Laškova Jefrosinija (22.03.1932 - 29.03.2019)
Mihailovs Anatolijs (19.02.1944 - 30.03.2019)
Murņikovs Anatolijs (20.10.1936 - 02.04.2019)
Nikolajeva Alla (19.09.1937 - 26.03.2019)
Pilipčuks Pāvels (10.08.1939 - 27.03.2019)
Ruskule Lidija (14.03.1942 - 27.03.2019)
Semjonovs Sergejs (03.11.1957 - 31.03.2019)
Sigņejeva Vera (10.05.1934 - 01.04.2019)
Šibeka Natālija (15.05.1925 - 30.03.2019)
Tamans Valērijs (06.05.1955 - 25.03.2019)
Triškins Klimentijs (25.01.1927 - 31.03.2019)
Voronovs Mihails (20.10.1929 - 30.03.2019)
Zoja Zaičenko (09.05.1928 - 27.03.2019).
 

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 