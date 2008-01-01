Даугавпилс в рамках учебного визита «Trans-form» принимал коллег из Литвы

Новости Общество | 2 апреля 2019 | 19:47

В марте представители самоуправлений Паневежиса и Висагинаса (Литва) в рамках учебного визита посетили Резекненский и Краславский край, Даугавпилсское городское самоуправление и Резекненскую специальную экономическую зону (СЭЗ).

С 19 по 22 марта специалисты из Литвы с планами партнеров по проекту в области ревитализации деградированных территорий и работами, уже проведенными в этом направлении.

В Даугавпилсе специалисты провели два дня. Целью учебного визита было ознакомление с опытом латвийских самоуправлений в области ревитализации деградированных территорий, делая их привлекательными и используемыми в долгосрочной перспективе. Проходили как встречи в самоуправлениях, так и осмотр территорий. В Даугавпилсе посещали следующие объекты: Даугавпилсскую крепость, Латгальский зоосад, Стропскую трассу, озеро Пороховка, Северную промзону, Эспланаду и центр ZINOO. Делегация принимали представители Даугавпилсского Департамента развития.

Учебный визит был организован в рамках международного проекта «Trans-form».

Больше информации о проекте: https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/projekti/realizacija-esosie-projekti/starptautiskie-projekti/degradeto-teritoriju-revitalizacija-(transformations-from-slum-to-chic)-trans-form-nr.lli-386

Йоланта Реча-Лаже

Координатор проекта

Jolanta.reca-laze@daugavpils.lv

Daugavpils

