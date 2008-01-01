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Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 2 апреля 2019 | 19:47
Даугавпилс в рамках учебного визита «Trans-form» принимал коллег из Литвы
В марте представители самоуправлений Паневежиса и Висагинаса (Литва) в рамках учебного визита посетили Резекненский и Краславский край, Даугавпилсское городское самоуправление и Резекненскую специальную экономическую зону (СЭЗ).
С 19 по 22 марта специалисты из Литвы с планами партнеров по проекту в области ревитализации деградированных территорий и работами, уже проведенными в этом направлении.
В Даугавпилсе специалисты провели два дня. Целью учебного визита было ознакомление с опытом латвийских самоуправлений в области ревитализации деградированных территорий, делая их привлекательными и используемыми в долгосрочной перспективе. Проходили как встречи в самоуправлениях, так и осмотр территорий. В Даугавпилсе посещали следующие объекты: Даугавпилсскую крепость, Латгальский зоосад, Стропскую трассу, озеро Пороховка, Северную промзону, Эспланаду и центр ZINOO. Делегация принимали представители Даугавпилсского Департамента развития.
Учебный визит был организован в рамках международного проекта «Trans-form».
Больше информации о проекте: https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/projekti/realizacija-esosie-projekti/starptautiskie-projekti/degradeto-teritoriju-revitalizacija-(transformations-from-slum-to-chic)-trans-form-nr.lli-386
Йоланта Реча-Лаже
Координатор проекта
Jolanta.reca-laze@daugavpils.lv
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