Разрабатывается туристический маршрут от Даугавпилса до Каунаса

Новости Общество | 2 апреля 2019 | 19:40

В рамках проекта программы трансграничного сотрудничества Латвии-Литвы, специалисты Даугавпилс и Каунаса разработают туристический маршрут, соединяющий Даугавпилс с Каунасом. Общей темой выбран старый почтовый путь, который существовал в регионе в 18-19 веке и использовался для переправы почтовых посылок из Санкт-Петербурга в Варшаву. Об этом руководство проекта договорилось на собрании, проходившем в Даугавпилсе 27-28 марта.

Туристический маршрут разрабатывают с целью привлечения туристов в наш общий приграничный регион, а также, чтобы способствовать развитию трансграничного туризма, так как расстояние между двумя крупнейшими региональными городами Латвии и Литвы – всего 200 км. У самых интересных объектов вдоль маршрута будут установлены информационные стенды. Для популяризации маршрута будет опубликована его карта и информационный буклет. Информацию о туристических объектах Даугавпилс и Каунаса будут распространять в междугородних автобусах, международных туристических организациях и журналах авиакомпаний.

Помимо мероприятий по маркетингу, оба партнера будут работать над развитием и улучшением объектов культурного наследия, находящихся на их административной территории. В 6-м форте Каунасской крепости проводится реставрация комплекса входа и работы по благоустройству: в историческом здании охраны будет открыт туристический информационный центр. В Даугавпилсской крепости благоустрят вал 7-го бастиона: будет восстановлен его исторический профиль, оборудованы новые места для отдыха, восстановлен дерн и гидроизоляция эскарповой каменной стены.

Проект № LLI-326 «Расширение трансграничного регионального туризма по объектам культурного наследия» осуществляется Даугавпилсской городской думой и администрацией самоуправления города Каунас.

Цель проекта – увеличить количество посетителей и ночевок в регионе программы, улучшая и популяризируя объекты культурного наследия.

Срок реализации проекта: 22 месяца, с апреля 2018 года по январь 2020 года.

Общие затраты по проекту - 705 856 евро, при этом доля Даугавпилса - 367 716 евро, 85% из которых или 312 558 евро покрывает финансирование Европейского фонда регионального развития (ERAF), софинансирование Даугавпилсской городской думы - 36 772 евро (10%), а финансирование из госбюджета - 18 386 евро (5%).

Информацию подготовил:

Артем Махлин

Старший эксперт по вопросам проектов Проектного отдела

Департамента развития

Даугавпилсской городской думы

тел.: 654 76067, э-почта: artjoms.mahlins@daugavpils.lv

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