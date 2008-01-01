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Новости Культура | 2 апреля 2019 | 19:37

Три рассказа о женских судьбах в спектакле «Металлолом»

Пресс-фото

29 марта на экспериментальной сцене Даугавпилсского театра состоялась премьера спектакля «Металлолом» в постановке российского режиссера Аллы Коровкиной.

В основе спектакля лежит пьеса режиссера, ее первая драматургическая работа. В пьесе рассказывается о трех женских судьбах: актрисы, осмысливающей принятые в жизни решения; учительницы, размышляющей о том, что же такое родина; интеллигентки с высшим образованием, которая не смогла реализовать себя в сложившейся ситуации. Рассказы этих трех женщин пронизаны смехом, любовью, горечью, болью. Не забыты и влияние идеалов советского времени, и горькое разочарование в них после крушения коммунистического режима.
«Жизнь – как свалка металлолома: можно найти ценные металлы, а можно – разный ржавый хлам. Но как не ошибиться, выбрать нужное?! Каждая из героинь спектакля ищет ответ на этот вопрос», - рассказывает режиссер.
Алла Коровкина отметила, что все рассказы основаны на реальных историях, вдохновение она черпала и из личного опыта. Так, например, в основе рассказа актрисы – события ее молодости здесь, в Даугавпилсе, - первая любовь и боль расставания. При помощи драматургии и накопленного в течение жизни опыта режиссер позволила себе вспомнить болезненное прошлое легко и с юмором: «Мы в этом мире лишь на мгновение, поэтому не надо в сердце хранить горечь. Горечь надо выбросить на свалку, как металлолом, и идти по жизни с радостью и светом».
Пьеса Аллы Коровкиной «Металлолом» стала победителем драматургического конкурса в Самаре, попала в финал конкурса Московского театра сатиры, ее уже поставили в Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе и теперь в Даугавпилсе.
В спектакле «Металлолом» роли исполняют актрисы Даугавпилсского театра Елена Нетёсина, Жанна Лубгане и Ирина Кешишева. Сценографию создал Эгилс Вилюмовс, художник по костюмам – Артем Агапов (Россия), художник по свету – Сергей Васильев. Спектакль на русском языке и адресован зрителям старше 16 лет. Ближайший показ – 18 мая, начало в 18:00.
Нужно отметить, что в этом сезоне у зрителей будет возможность увидеть еще одну работу Аллы Коровкиной: в данный момент она вместе с Олегом Шапошниковым работает над постановкой рассказов Антона Чехова, премьера запланирована на конец мая.
Билеты можно приобрести в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520), в кассах Biļešu paradīze и в интернете на www.bilesuparadize.lv.
 

Даугавпилсский театр

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