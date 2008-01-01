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Новости Культура | 2 апреля 2019 | 19:33

Мы выбираем спорт

Пресс-фото

4 апреля 2019 года в 14.00 в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее состоится тематическое мероприятие «Мы выбираем спорт».

Во время мероприятия посетители увидят выступления юных гимнасток из Даугавпилского Олимпийского центра гимнастики и воспитанников Даугавпилской школы индивидуальных видов спорта.

Цель мероприятия: учащиеся 4-6 классов. Вход – по пригласительным.

ДКХМ

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