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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

2 апреля

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Сегодня важнейшей из ваших черт, и самой необходимой станет аккуратность. Если вы подобным качеством не располагаете, придется его немедленно завести, рассеянности и невнимания нынче допустить никак нельзя.

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Новости Спорт | 2 апреля 2019 | 19:31

Весна – время активных занятий спортом

Приглашаем родителей записать детей на бесплатные занятия по катанию на роликовых лыжах. Занятия направлены на отработку техники катания на лыжах в весенне-летний период, а также на тренировку силы и выносливости.

Запись проходит в следующие возрастные группы:

9 – 11 лет;
12 – 14 лет;
15-17 лет.
Первое занятие пройдет 8 апреля. Место встречи – спортбаза «Dzintariņš», ул.Кримулдас, 41. Чтобы принять участие, нужно подать заявку по телефону 26926997 (с 9.00 до 17.00). Участники будут обеспечены необходимым инвентарем.

 

Занятия проходят в рамках проекта № 9.2.4.2/16/I/101 "Мероприятия по укреплению здоровья и профилактике заболеваний в Даугавпилсском самоуправлении".

Daugavpils
 

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