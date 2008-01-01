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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
2 апреля
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Сегодня важнейшей из ваших черт, и самой необходимой станет аккуратность. Если вы подобным качеством не располагаете, придется его немедленно завести, рассеянности и невнимания нынче допустить никак нельзя.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 2 апреля 2019 | 19:31
Весна – время активных занятий спортом
Приглашаем родителей записать детей на бесплатные занятия по катанию на роликовых лыжах. Занятия направлены на отработку техники катания на лыжах в весенне-летний период, а также на тренировку силы и выносливости.
Запись проходит в следующие возрастные группы:
9 – 11 лет;
12 – 14 лет;
15-17 лет.
Первое занятие пройдет 8 апреля. Место встречи – спортбаза «Dzintariņš», ул.Кримулдас, 41. Чтобы принять участие, нужно подать заявку по телефону 26926997 (с 9.00 до 17.00). Участники будут обеспечены необходимым инвентарем.
Занятия проходят в рамках проекта № 9.2.4.2/16/I/101 "Мероприятия по укреплению здоровья и профилактике заболеваний в Даугавпилсском самоуправлении".
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