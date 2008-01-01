Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
2 апреля
День детской книги
Именины:
Ирмгарде / Александра, Виктор, Герман
Гороскоп на день
Рак
22 июня
- 22 июля
Сегодня вы будете беззаботны, как ребенок. За вами даже присмотр понадобится, а то как бы вы в приступе детской непосредственности чего не натворили.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -1 .. -3 C
- Утро
- 1 .. 3 C
- День
- 8 .. 10 C
- Вечер
- 2 .. 4 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1236 ()
|GBP
|0.8566 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|73.7449 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными"
В последние годы змеи все чаще встречают не только в лесу, но и в деревне, и в парках, и даже во дво ... {3}
2. Зато нас по головке погладят! {242}
3. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
4. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
5. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов {1}
6. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
7. Очередная пресс-конференция в Даугавпилсской Думе 26 марта
9. Автобусы и трамваи {175}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 2 апреля 2019 | 19:29
Школьная тема - в детских рисунках
3 апреля в 15:00 в Секторе периодики Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22a, 2-й этаж) откроется выставка рисунков учащихся Даугавпилсской средней школы №9 под названием «Раскрываем двери в …». Выставка создана под руководством учительницы Анны Мекши. Творческие работы детей и молодежи раскрывают нюансы школьного учебного процесса.
Работы учащихся Даугавпилсской средней школы № 9 в Латгальской Центральной библиотеке экспонируются уже второй раз. На предыдущей выставке в 2017 году ребята делились впечатлениями, полученными во время путешествий. В свою очередь новая выставка «Раскрываем двери в ...» предлагает заглянуть внутрь школы, чтобы глазами учащихся увидеть процесс обучения и получения необходимых для жизни знаний и навыков. Координатор выставки, учитель визуального искусства Анна Мекша, считает данный творческий проект отличным способом развития межпредметных связей, подчеркивающим взаимодействие визуального искусства, уроков языка, спорта, химии, музыки и других предметов.
Выставка «Раскрываем двери в …» доступна в Секторе периодики Латгальской Центральной библиотеки с 1 по 30 апреля. На ней представлены творческие работы учеников 1-12 классов, исполненные в различных техниках – пастель, цветные карандаши, фломастеры, ручка, акварель.
В целях информирования общественности на мероприятии открытия выставки может проводиться фото- и видеосъемка.
ЛЦБ
Добавить комментарий