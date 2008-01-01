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Сегодня вы будете беззаботны, как ребенок. За вами даже присмотр понадобится, а то как бы вы в приступе детской непосредственности чего не натворили.

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Новости Культура | 2 апреля 2019 | 19:29

Школьная тема - в детских рисунках

ЛЦБ

3 апреля в 15:00 в Секторе периодики Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22a, 2-й этаж) откроется выставка рисунков учащихся Даугавпилсской средней школы №9 под названием «Раскрываем двери в …». Выставка создана под руководством учительницы Анны Мекши. Творческие работы детей и молодежи раскрывают нюансы школьного учебного процесса.

Работы учащихся Даугавпилсской средней школы № 9 в Латгальской Центральной библиотеке экспонируются уже второй раз. На предыдущей выставке в 2017 году ребята делились впечатлениями, полученными во время путешествий. В свою очередь новая выставка «Раскрываем двери в ...» предлагает заглянуть внутрь школы, чтобы глазами учащихся увидеть процесс обучения и получения необходимых для жизни знаний и навыков. Координатор выставки, учитель визуального искусства Анна Мекша, считает данный творческий проект отличным способом развития межпредметных связей, подчеркивающим взаимодействие визуального искусства, уроков языка, спорта, химии, музыки и других предметов.

Выставка «Раскрываем двери в …» доступна в Секторе периодики Латгальской Центральной библиотеки с 1 по 30 апреля. На ней представлены творческие работы учеников 1-12 классов, исполненные в различных техниках – пастель, цветные карандаши, фломастеры, ручка, акварель.

В целях информирования общественности на мероприятии открытия выставки может проводиться фото- и видеосъемка.
 

ЛЦБ

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