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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 2 апреля 2019 | 19:08
На Даугавпилсской окружной возобновилось строительство моста через Даугаву
На Даугавпилсской окружной дороге А14 (Калкуни – Тилти) у Свенте возобновились работы по строительству моста через Даугаву. Пока движение через Даугаву будет организовано в реверсном порядке и регулироваться светофором, сообщает Latvijas Valsts celi.
На участке, где идут строительные работы, установлены ограничения скорости в 70, 50 и 30 километров в час. При этом введены и ограничения по габаритам – не выше 4,2 метров и не шире 2,7 метров.
На мосту будет полностью заменено дорожное покрытие, а металлические конструкции будут очищены от ржавчины и заново покрашены. Помимо этого будет уложена новая гидроизоляция, отремонтирован тротуар, укреплены конструкции моста и т.п.
Протяженность моста составляет 312,8 метров, а потому покрасить предстоит 12 275 квадратных метров. Со момента постройки в 1967 году на мосту только восстанавливалось асфальтовое покрытие.
Генеральным подрядчиком является компания Rīgas tilti, получившая контракт на 1,38 млн евро (включая НДС). Планируется, что работы завершатся этим летом.
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