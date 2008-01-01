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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
1 апреля
День дорожной полиции Латвии, День смеха
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Дагне, Дагнис / Дарья, Дмитрий, Софья
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Сегодняшний день лучше провести с семьей. Это доставит удовольствие и вам и остальным ее членам. И вообще, вспоминайте о них почаще.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 1 апреля 2019 | 19:26
Привет, апрель! Во вторник ночью - 6 градусов, а днем +10
В ночь на вторник, 2 апреля, температура воздуха по всей Латвии снизится до -1..-6 градусов, прогнозируют синоптики.
Как ночью, так и днем будет малооблачно, осадки не ожидаются. С утра возможен туман, который после рассвет рассеется.
Температура воздуха составит +8..+11, в прибрежных районах - на пару градусов холоднее.
В Риге сохранится солнечная погода, будет дуть умеренный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит -2, днем воздух прогреется +10.
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