Привет, апрель! Во вторник ночью - 6 градусов, а днем +10

Новости Латвия | 1 апреля 2019 | 19:26

D-fakti.lv D-fakti.lv

В ночь на вторник, 2 апреля, температура воздуха по всей Латвии снизится до -1..-6 градусов, прогнозируют синоптики.

Как ночью, так и днем будет малооблачно, осадки не ожидаются. С утра возможен туман, который после рассвет рассеется.

Температура воздуха составит +8..+11, в прибрежных районах - на пару градусов холоднее.

В Риге сохранится солнечная погода, будет дуть умеренный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит -2, днем воздух прогреется +10.

Delfi