Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 2 апреля 2019 | 19:09

На 2 апреля 2019 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханики;

- автослесари;

- агроном (Меймури, Скрудалиена);

- администратор гостиницы;

- арматурщик;

- арт-терапевт;

- бармен;

- бетонщики;

- бухгалтер-учетчик;

- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);

- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);

- водители грузовых автомобилей;

- водитель автопогрузчика;

- водитель автоцистерны/молоковоза (Илуксте);

- водитель автомобиля;

- водитель опасных грузов;

- водитель тракторной техники (Вайкуляны, Ликсна);

- водитель электропогрузчика (работа в Германии);

- врачи;

- главный налоговый инспектор;

- горничная отеля (работа в Свенте);

- грузчики;

- дамский парикмахер;

- дошкольные педагоги;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- дровокол;

- дровосек;

- жестянщики;

- забойщик крупного рогатого скота (Савишки, Таборе);

- зоотехник (Меймури, Скрудалиена);

- инвентаризатор леса;

- инженер-механик;

- инженер по управлению качеством процессов;

- инженер технических систем безопасности;

- инженер-технолог;

- инженеры-электрики;

- инспектор по качеству продукции (металлообработка / машиностроение);

- кассир магазина (работа в Риге);

- комплектовщики;

- кондитер;

- конструктор-механик (машиностроение/металлообработка);

- консультант по процессам управления информационными технологиями (ИТ);

- контролер швейного производства;

- коптильщики мяса;

- кровельщики;

- кулинар (работа в Рандене);

- кухонный рабочий (работа в Риге);

- логопед;

- маляры;

- мастер (металлообработка);

- медсестра;

- медсестра в детский сад;

- металлообработчик;

- механик в цех;

- монтажник металлоконструкций (командировки в Германию);

- монтажник строительных остекленных конструкций;

- монтажник электронного оборудования;

- монтажники сантехники/ оборудования;

- монтажники строительных конструкций;

- мужской парикмахер;

- музыкальный терапевт;

- мясники;

- наладчик станка;

- начальник отдела социальной помощи;

- обработчик рыбы (работа в Калкунах);

- опекун/ сиделка (работа в Калупе);

- оператор землеройной машины (в области строительства);

- оператор колл-центра;

- оператор ленточной пилы;

- оператор металлообрабатывающего станка;

- оператор перерабатывающего станка;

- оператор производства пиломатериалов (работа в Ницгале);

- оператор фальцевальной машины (работа в Олайне);

- оператор цифрового фрезерного управления (командировки в Германию);

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- организатор экскурсий;

- отделочники;

- официанты;

- охранники;

- пескоструйщик;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощник повара;

- преподаватель занятий по интересам;

- продавцы розничной торговли;

- производитель мясных продуктов;

- психологи;

- пчеловод (Салди, Василева, Малинова);

- работник в цех (работа в Рандене);

- работник торгового зала (работа в Риге);

- ремонтные рабочие;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководители кафе;

- руководители/ монитор-консультанты;

- руководитель проекта;

- руководитель производства (машиностроение);

- руководитель строительных работ;

- сантехники;

- сборщик композитных изделий;

- сварщики;

- складской рабочий;

- скотники (Вайкуляны, Ликсна);

- слесари;

- слесари-монтажники;

- слесарь-ремонтник;

- советник руководителя;

- сортировщик;

- социальные работники;

- SPA специалист (работа в Силене);

- специалист по маникюру;

- специалист по обслуживанию клиентов;

- специалист по продажам;

- специалист ритуальных услуг;

- старшие консультанты;

- старший повар;

- столяр;

- строители;

- строительные рабочие;

- техник холодильных систем;

- технологи;

- тракторист (Вайкуляны, Ликсна);

- транспортный механик;

- уборщики;

- управляющий хозяйством;

- учитель математики;

- физиотерапевты;

- швеи;

- швейный технолог;

- штукатуры;

- экскаваторщики;

- электрики;

- электромеханики лифтов;

- электромонтёры;

- эрготерапевты;

- юрисконсульт.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484368; 25714617.



NVA