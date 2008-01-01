С 1 апреля Lattelecom официально меняет название на Tet

Новости Латвия | 1 апреля 2019 | 19:11

Пресс-фото Пресс-фото

С понедельник, 1 апреля, компания Lattelecom официально становится Tet. Названия сменят публичные сети Wi-Fi и магазины. Переход на Tet будет постепенным, и клиентам не нужно предпринимать никаких дополнительных действий: все произойдет автоматически, рассказали порталу Delfi в Tet.

Привычные номера клиентов, расчетные счета предприятия, условия услуг и бывшие до сих пор в ходу даты получения и оплаты счетов остаются неизменными. Единственное, что клиенту нужно будет в дальнейшем сделать, – при осуществлении платежа в банке в качестве получателя указать SIA Tet. Однако в первые несколько месяцев платеж поступит правильному адресату даже в том случае, если клиент забудет указать новое название. В автоматических платежах в банке ничего менять не нужно: переход произойдет сам собой. В дальнейшем клиенты при общении с предприятием по любому из доступных каналов будут иметь дело сTet – и при коммуникации при помощи чат-бота или электронной переписки, и при звонках в колл-центр, и в обзоре услуг. В конце апреля станет доступна новая домашняя страница Tet.

Привычные сети Wi-Fi уже 2 апреля можно будет найти под другим названием – Tet-free, Tet-skola и Tet_plus. При первом подключении к ним нужно будет сменить на своем устройстве сеть, а пользователям Tet_plus (прежнего Lattelecom_plus) – однократно ввести пароль.

Название и логотип уже сменили магазины Lattelecom в Риге (в т/п Alfa и на ул. Дзирнаву) и Резекне. За ними уже на этой неделе последует магазин в т/ц Akropole, а также магазины в Лиепае, Цесисе и Екабпилсе. Остальные магазины перейдут на новый бренд в течение апреля.

Как ранее объяснил председатель правления компании Юрис Гулбис, старое название перестало отражать деятельность предприятия. "Мы уже давно работаем за пределами границ Латвии, успешно экспортируя наши услуги в страны Балтии, Северную и Восточную Европу. Пакет наших услуг выходит за пределы телекоммуникационной индустрии", - объяснил Гулбис.

По его словам, вместе с изменением названия изменится и организация работы в компании, а также ее дальнейшее развитие.В рамках названия tet компания будет развивать два бренда: технологический бренд tet и развлекательный бренд Helio. В связи с ребрендингом название поменяет и рижский марафон, который теперь будет называться Рижский марафон Tet.

В группу Lattelecom входят предприятия Lattelecom, Lattelecom BPO, Citrus Solutions, Lattelecom Technology, Helio Media и Baltijas Datoru akadēmija. Консолидированный оборот Lattelecom в 2017 году составил 195,67 млн евро, прибыль - 40,7 млн евро.

Delfi