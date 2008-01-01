Нетрезвый водитель пытался подкупить сотрудника Дорожной полиции

Новости Происшествия | 1 апреля 2019 | 19:03

Пресс-фото Пресс-фото

В конце прошлой недели в волости Озолмуйжас Резекненского края сотрудники Дорожной полиции остановили автомобиль BMW, водитель которого превысил допустимую скорость.

При проверке оказалось, что у 52-летнего водителя нет прав, кроме того, он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения: в его организме констатировали 0,36 промилле. Чтобы полиция не оформляла протокол, нарушитель предложил "дорожникам" 50 евро, за что и был задержан.

По делу начат уголовный процесс по статье 323 Уголовного закона Латвии. По ней предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на пять лет.

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