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Новости Происшествия | 1 апреля 2019 | 19:00
Пироманы за ночь подожгли три легковушки и автобус спортивной команды
По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), в ночь на 31 марта неизвестные вандалы подожгли в Даугавпилсе три легковых автомобиля, а также автобус, на котором в Латвию приехала детская спортивная команда из Эстонии, сообщает ЛЕТА.
Поскольку поджоги произошли в разных концах города, полиция пока не комментирует, могут ли эти происшествия быть связаны между собой. Известно, что возле автобуса, который был припаркован около хоккейного холла, сгорел также и мусорный контейнер. По делу начато следствие.
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