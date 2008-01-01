Пироманы за ночь подожгли три легковушки и автобус спортивной команды

Новости Происшествия | 1 апреля 2019 | 19:00

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), в ночь на 31 марта неизвестные вандалы подожгли в Даугавпилсе три легковых автомобиля, а также автобус, на котором в Латвию приехала детская спортивная команда из Эстонии, сообщает ЛЕТА.

Поскольку поджоги произошли в разных концах города, полиция пока не комментирует, могут ли эти происшествия быть связаны между собой. Известно, что возле автобуса, который был припаркован около хоккейного холла, сгорел также и мусорный контейнер. По делу начато следствие.

Делфи