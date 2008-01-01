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Новости Происшествия | 1 апреля 2019 | 18:58
Полиция ликвидировала очередную подпольную автозаправку
По данным пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), на прошлой неделе в Даугавпилсе, на основании оперативной информации была предотвращена деятельность очередной подпольной автозаправки, торгующей нелегальным топливом.
В ходе проверки на частной территории Криминальная полиция нашла и изъяла 4000 литров жидкости с характерным запахом дизельного топлива и бензина, а также устройство для перекачки топлива. Изъятое топливо направлено на экспертизу. В рамках расследования задержан мужчина 1971 г.р.
По делу начат уголовный процесс.
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