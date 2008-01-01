Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

1 апреля

День дорожной полиции Латвии, День смеха

Именины:
Дагне, Дагнис / Дарья, Дмитрий, Софья

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Сегодняшний день лучше провести с семьей. Это доставит удовольствие и вам и остальным ее членам. И вообще, вспоминайте о них почаще.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
.. -2 C
Утро
.. 2 C
День
7 .. 9 C
Вечер
1 .. 3 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными"

В последние годы змеи все чаще встречают не только в лесу, но и в деревне, и в парках, и даже во дво ... {3}

2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

3. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима

4. Зато нас по головке погладят! {242}

5. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов {1}

6. В Европарламент баллотируются три даугавпилчанина

7. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

8. Очередная пресс-конференция в Даугавпилсской Думе 26 марта

9. C 1 апреля будут изменения в расписании трамваев 1 и 2 маршрута

10. Даугавпилсская Дума увеличивает софинансирование на ремонт балконов до 60%

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Происшествия | 1 апреля 2019 | 18:55

Полиции наконец-то удалось поймать подозреваемого в особо тяжком преступлении

LRPP

Успешно завершилась масштабная операция Государственной полиции и их литовских коллег. В субботу, 30 марта, сотрудникам правоохранительный органов удалось поймать Мариса Звиргздиньша (1984 года рождения), который подозревается в совершении особо тяжкого преступления, сообщили порталу Delfi в пресс-службе Государственной полиции.

В интересах следствия ни подробности задержания, ни преступления, в совершении которого подозревается Звиргздиньш, не сообщаются.

Начальник Уголовной полиции Рижского региона Андрей Созинов лишь отметил: "Общественная безопасность — наш приоритет, поэтому мы всегда делали и делаем все возможное, чтобы задержать особо опасных преступников, несмотря на их различные попытки ускользнуть от полиции. Жители наконец могут не беспокоиться о своей безопасности, поскольку и на сей раз нам удалось схватить злодея".

Как уже ранее писал портал Delfi, Рижское региональное управление Криминальной полиции по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивало Звиргздиньша. Латгальское издание Vaduguns сообщало, что мужчина, вероятно, совершил убийство. Его родной язык — литовский, помимо этого он говорит по-русски, по-латышски и по-цыгански.

В полиции отмечали, что преступник может быть агрессивен, опасен и вооружен и призывали жителей ни в коем случае не пытаться задержать его самостоятельно, а также не подвозить автостопом незнакомых людей.

Днем 27 марта и в ночь на 28 марта поиск разыскиваемого мужчины продолжался в Балвском крае. Утром 28 марта несколько очевидцев сообщили порталу Delfi, что с 3.00 до 6.00 утра над Балви кружил вертолет. Он пролетал мимо окон многоквартирного дома и продолжительное время "зависал" на определенном месте. Среди жителей Балви ходили слухи, что разыскиваемый мужчина был замечен на территории дачных участков.

Делфи

Добавить комментарий

 