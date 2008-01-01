Полиции наконец-то удалось поймать подозреваемого в особо тяжком преступлении

Новости Происшествия | 1 апреля 2019 | 18:55

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Успешно завершилась масштабная операция Государственной полиции и их литовских коллег. В субботу, 30 марта, сотрудникам правоохранительный органов удалось поймать Мариса Звиргздиньша (1984 года рождения), который подозревается в совершении особо тяжкого преступления, сообщили порталу Delfi в пресс-службе Государственной полиции.

В интересах следствия ни подробности задержания, ни преступления, в совершении которого подозревается Звиргздиньш, не сообщаются.

Начальник Уголовной полиции Рижского региона Андрей Созинов лишь отметил: "Общественная безопасность — наш приоритет, поэтому мы всегда делали и делаем все возможное, чтобы задержать особо опасных преступников, несмотря на их различные попытки ускользнуть от полиции. Жители наконец могут не беспокоиться о своей безопасности, поскольку и на сей раз нам удалось схватить злодея".

Как уже ранее писал портал Delfi, Рижское региональное управление Криминальной полиции по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивало Звиргздиньша. Латгальское издание Vaduguns сообщало, что мужчина, вероятно, совершил убийство. Его родной язык — литовский, помимо этого он говорит по-русски, по-латышски и по-цыгански.

В полиции отмечали, что преступник может быть агрессивен, опасен и вооружен и призывали жителей ни в коем случае не пытаться задержать его самостоятельно, а также не подвозить автостопом незнакомых людей.

Днем 27 марта и в ночь на 28 марта поиск разыскиваемого мужчины продолжался в Балвском крае. Утром 28 марта несколько очевидцев сообщили порталу Delfi, что с 3.00 до 6.00 утра над Балви кружил вертолет. Он пролетал мимо окон многоквартирного дома и продолжительное время "зависал" на определенном месте. Среди жителей Балви ходили слухи, что разыскиваемый мужчина был замечен на территории дачных участков.

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