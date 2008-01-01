В Даугавпилсе вспоминали красный террор вековой давности

Новости Общество | 1 апреля 2019 | 18:43

LSM LSM

В городской думе прошла краеведческая конференция «Атеистическая идеология и мученичество: события в Даугавпилсе в марте 1919 года. Люди, судьбы».

Организатор конференции — Даугавпилсско-Резекненская епархия Латвийской православной церкви при поддержке местного самоуправления; участники — представители христианских конфессий и еврейской общины, историки, краеведы, все неравнодушные к прошлому жители Латгалии.

Епископ Даугавпилсский и Резекненский Александр, приветствуя участников, напомнил, что в ночь с 27 на 28 марта 1919 года большевики расстреляли 98 жителей Двинска и окрестностей. Большинство из них было объявлено членами несуществующей белогвардейской организации, которая якобы хотела дискредитировать и свергнуть советскую власть. Среди убитых — латыши, русские, поляки, белорусы, евреи, представители разных религий и сословий.

«Важно не забыть трагическую историю этих дней», — подчеркнул епископ и процитировал австрийского писателя Стефана Цвейга: «Историческое деяние бывает закончено не тогда, когда оно свершилось, а лишь после того, как оно становится достоянием потомков».

Конференции предшествовали панихиды в Никольском православном храме и в католическом соборе Святого Петра в веригах. После приветствий, в том числе и мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша, были заслушаны семь докладов. Речь шла главным образом не о событиях, а о людях.

Общая трагическая участь объединила крестьян-католиков, протестовавших против изъятия из церкви метрических книг, железнодорожника-старообрядца, критиковавшего большевиков за бесхозяйственность, еврейского мэра, собственноручно тушившего пожары, и православного священника, тело которого нашли между глыб льда с застывшей в совершении крестного знамения рукой. Сохранились истории, превосходящие нынешние фильмы ужасов. Крестьянин и депутат Государственной думы Михаил Ермолаев во время расстрела в Крепости за городом получил легкое ранение, был завален трупами, выбрался и в состоянии аффекта вновь пошел в город. Его тут же повторно арестовали и во второй раз казнили — уж теперь наверняка.

По материалам конференции планируется издать сборник. Rus.Lsm.lv в ближайшее время расскажет о нескольких жертвах красного террора.

LSM