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Новости Латвия | 1 апреля 2019 | 18:35

Индекс счастья латвийцев достиг исторического максимума

Пресс-фото

Индекс счастья жителей Латвии в этом году достиг исторически самого высокого уровня, свидетельствуют данные опроса SKDS.

В январе у людей спросили, чувствуют ли они себя в целом счастливыми. Индекс счастья рассчитывается по шкале из четырех пунктов — счастливый, скорее счастливый, скорее несчастный, несчастный. Индекс счастья может составлять от -100 до +100.

Зафиксированный в январе индекс счастья составил +41,9, что является самым высоким показателем в истории. В течение года индекс вырос на 2,2 балла.

Наиболее мрачно латвийцы были настроены в начале 2000-х годов — в 2001 году индекс счастья составлял всего +5,5. Индекс падал и в годы кризиса, например, в 2010 году он опустился до +15,5.

LSM

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