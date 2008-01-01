Индекс счастья латвийцев достиг исторического максимума

Новости Латвия | 1 апреля 2019 | 18:35

Пресс-фото Пресс-фото

Индекс счастья жителей Латвии в этом году достиг исторически самого высокого уровня, свидетельствуют данные опроса SKDS.

В январе у людей спросили, чувствуют ли они себя в целом счастливыми. Индекс счастья рассчитывается по шкале из четырех пунктов — счастливый, скорее счастливый, скорее несчастный, несчастный. Индекс счастья может составлять от -100 до +100.

Зафиксированный в январе индекс счастья составил +41,9, что является самым высоким показателем в истории. В течение года индекс вырос на 2,2 балла.

Наиболее мрачно латвийцы были настроены в начале 2000-х годов — в 2001 году индекс счастья составлял всего +5,5. Индекс падал и в годы кризиса, например, в 2010 году он опустился до +15,5.

LSM