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Новости Культура | 1 апреля 2019 | 18:33

В Даугавпилсе стартуют Дни искусств

daugavpils.lv

В апреле и мае в Даугавпилсе пройдут традиционные Дни искусств — два десятка выставок, мастер-классов и других творческих мероприятий.

— Открытие запланировано на 4 апреля, именно тогда начнет работу выставка «Текстиль и дерево» из фондов художественной школы Saules, рассказала Rus.Lsm.lv заместитель руководителя Управления культуры Вита Вилевко. — А вообще первая выставка Дней искусств-2019 откроется уже 2 апреля. Новинка этого года — детское творчество: экспозиция рисунков «Город глазами детей» расположится в городской думе, авторы работ — ученики 5-8 классов. Своеобразной выставочной площадкой впервые станет дошкольное учреждение Mārīte — там откроется выставка детских рисунков «Весна идет». И, конечно, Дни искусств невозможно представить без Арт-центра имени Марка Ротко. В апреле Центр Ротко отметит свой шестой день рождения открытием шести новых выставок».

Добавим, что, кроме нового выставочного сезона, в Арт-центре им. М. Ротко 12 апреля начнет работу выставка одной из самых значительных английских художников-абстракционистов Джиллиан Эйрс (1930-2018). Экспозиция «Я вижу природу как цвет» познакомит с ее живописными произведениями, созданными в 70-80-ые годы прошлого века.

LSM

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