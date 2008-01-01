В Даугавпилсе помнят создателя «Города Эн»

Новости Культура | 1 апреля 2019 | 18:29

D-fakti.lv D-fakti.lv

Слово о писателе Леониде Добычине (1894-1936), которого Иосиф Бродский считал выдающимся русским прозаиком ХХ века и который провел детские годы в Двинске, отразившиеся позже в романе «Город Эн», «замолвили» в Центре русской культуры (ЦРК). Существующая при ЦРК театральная студия «Русский дом» подготовила литературно-музыкальную композицию, посвященную 125-летию со дня рождения Добычина.

Композиция камерная, разовая — по крайней мере режиссер студии Владимир Дупак сказал Rus.Lsm.lv, что повторять ее в ближайшее время актеры не собираются, хотя теоретически это не исключено. Вспомнили гения здешних мест и хорошо. Жаль, что не прозвучала действительно волшебная проза Добычина — Бродский слышал в ней джойсовские и прустовские ноты.

ЦИТАТА

«Добычин причастен к Даугавпилсу, к Латвии. Он родился в 1894 году в Лудзе, вскоре семья переехала в Двинск. С 1903 (или 1904) по 1911 год Добычин учился в Двинском реальном училище. На православном кладбище похоронен его отец. Но дело не только в биографии. В романе «Город Эн» писатель изобразил Двинск 1900-х годов, его топографию, его жизнь, изобразил соучеников и горожан. Создав «двинский текст», Добычин ввел уездный город в мировую культуру, и это не преувеличение: в 1990-е годы добычинский роман был переведен на многие европейские языки, а в 1998 году издан в США в престижной серии European Classics». Федор Федоров, профессор эмеритус, член-корр. АН Латвийской Республики.

Но прозвучало много других сильных и страшных произведений – стихи Осипа Мандельштама и Даниила Хармса, песни на стихи Бориса Поплавского и Сергея Есенина; ненавязчивым фоном шли музыкальные вариации темы Ave Satani, придававшие воспоминаниям современников и фрагментам дневниковых записей Добычина поистине инфернальный смысл. Иногда надо вот так просто остановиться и подумать о трагическом. О том, как мало ценятся человеческая жизнь и талант, об одиночестве и «лаконизме истинного отчаяния».

Кроме уже названного В. Дупака, над литературно-музыкальной композицией работали Александр Богданов, Илона Булаж, Марк Шелутко, Вадим Богданов, Наталия Котон, Юлия Васильева, Игорь Виткевич.

Добычин вошел в мировую литературу двумя сборниками рассказов и романом «Город Эн». В марте 1936 года стал жертвой погромного собрания в Ленинградском отделении Союза писателей, после чего исчез. Скорее всего, покончил жизнь самоубийством, хотя документально это не доказано, и тело не найдено.

В конце 1990 года кафедра русской литературы и культуры Даугавпилсского педагогического института провела первые Добычинские чтения, ставшие регулярными. Материалы их издавались и приобрели широкую известность в научном мире. В 1999 году в Санкт-Петербурге вышло полное собрание сочинений писателя. «Город Эн» Добычина также открыл библиотеку «Латгалика», которую издавал Институт компаративистики Даугавпилсского университета.

LSM