В Прейльском крае в огне погибли два человека

Новости Происшествия | 29 марта 2019 | 22:05

Пресс-фото Пресс-фото

28 марта возник пожар в жилом доме в Прейльском крае. В огнее погибли два человека, сообщает пресс-служба Государственной пожарно-спасательной службы.

Вызов о пожаре в жилом доме в Прейльском крае пожарные получили в 19.12. Прибыв на место происшествия, они констатировали, что площадь возгорания здания составляет 120 квадратных метров, причем огонь перекинулся и на крышу. Во время тушения в здании были обнаружены двое погибших людей. Пожар был ликвидирован спустя 4 часа, в 00.29.

Delfi